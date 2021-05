'Mi mejor regalo, es que mi hijo llegue'

“Los 10 de Mayo él era el primerito que llegaba con una rosa, me traía música, o un oso de peluche, algo, y ahorita el mejor regalo que podría tener es que llegara”, comentó con lágrimas Idaly Pérez, mamá del joven Víctor Alexis Montoya, desaparecido el 29 de diciembre en un tramo de la carretera de La Junta a San Juanito.

Para ella, el regalo más preciado del Día de las Madres sería que su hijo llegara a la puerta para poder abrazarlo, sin embargo, hace más de cuatro meses que no tiene noticias de su paradero y las autoridades no le han brindado siquiera una pista. Con esfuerzo intenta ocultar su desesperación, pero el dolor aflora, y se refugia en un altar donde colocaron imágenes religiosas a un lado de la fotografía de Víctor Alexis.

“Cuando yo me enteré de la desaparición de mi hijo fue por El Diario, cuando vi la noticia de que el carro lo habían encontrado calcinado y yo me comuniqué a La Junta, con las autoridades que ya habían recogido el vehículo, pero a mí no me avisaron y me dijeron que no tenían ningún vehículo reportado, ni nada, pero ellos tenían el vehículo”.

Su esposo Raúl Vega la acompaña durante la entrevista, trata de serenarla y refiere que el Ministerio Público encargado de investigar el caso se fue de vacaciones dos semanas, justo después del suceso, cuando debió investigar el rastro de su muchacho a través de cámaras de seguridad y testigos. Poco le importó al funcionario.

A Víctor lo recuerdan como un hijo alegre, trabajador, hijo de familia hasta que se casó a los 19 años y se dedicó por completo a su esposa y a su hogar. El pasado 29 de marzo cumplió 20 años y sospechan que pudiera estar cautivo en algún punto de la sierra, con vida.

En la actualidad reciben acompañamiento y respaldo de la organización Justicia Para Nuestras Hijas, cuya directora Norma Ledezma pidió que cambiaran la carpeta de investigación a Cuauhtémoc, donde los agentes podrían darle celeridad a la búsqueda.

“Mi esperanza es que regrese, encontrarlo, me la he pasado sin comer, sin dormir, esperando a que llegue; una llamada, un mensaje… no pierdo la esperanza de que un día llegue y toque la puerta”, expresó, mientras sujetaba con fuerza una foto de Víctor Alexis.

Al preguntarle qué le diría a su hijo en caso de que pudiera recibir un mensaje directo de su corazón, dijo: “Si me puede escuchar le digo que aquí lo estoy esperando con los brazos abiertos, que aquí está su familia, su casa, que lo esperamos y que llegue, que todo está bien con él porque lo amo mucho y lo extraño demasiado.