Miente Rosana Díaz sobre uso de su firma electrónica: Geo Zapata

"De tener pruebas fehacientes, que denuncie ante las autoridades responsables este hecho", dijo la diputada Georgina Zapata, con respecto a las declaraciones de la legisladora morenista Rosana Díaz, acerca del mal uso de su firma digital.

Las declaraciones realizadas en ese sentido, dijo Zapata, “pretenden cubrir sus irresponsabilidades con mentiras, opacando la seriedad y trabajo del cuerpo técnico quienes son los únicos en uso y facultad de las firmas, lamentable el trato a los empleados de este Poder Legislativo."

La presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y de Atención al Migrante, expresó su extrañeza respecto a información atribuida la diputada Rosana Díaz, quien funge como Secretaria de dicha comisión, en relación con el uso de su firma electrónica.

De acuerdo con Georgina Zapata la diputada Díaz, en pasadas fechas retiró el uso de su firma electrónica a la secretaria técnica del Congreso del Estado, argumentando que estos hechos eran por temas personales.

En la reunión de Comisión celebrada el pasado 27 de Junio, la diputada Zapata dio constancia del oficio en el cual la diputada Díaz hace el retiro de su firma electrónica, mencionando en el mismo momento el hecho de que ni la presidencia ni la Secretaría Técnica han hecho mal uso de la misma, momento en el que se le puede ver asintiendo a la diputada Díaz en señal de afirmación de lo dicho. En la misma reunión, la diputada Díaz comenta en el minuto 1:17:03 del video de la Comisión, que se puede consultar en la página de YouTube del Congreso del Estado, que :"Las condiciones de la pandemia que nos llevaron a utilizar los medios electrónicos han cambiado, por lo que considero debe de utilizarse la firma en físico dado que también las reuniones deben de ser en físico " esto mientras la diputada estaba conectada a través de zoom.

"Considero que es una falta de respeto estas declaraciones no hacia mi persona, sino hacia el trabajo legislativo que se desarrolla en el Congreso del Estado, en lo particular no contamos con copia alguna ni manera de accesar a la firma electrónica de la diputada Diaz, solamente la secretaria de Asuntos Legislativos es quien tiene acceso a la misma, por lo que ella pone en tela de juicio el desempeño de quienes en este órgano técnico laboran." Afirma la diputada Zapata.