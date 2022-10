Militarización es un riesgo para las detenciones: Abogados

El vocero de la Federación de Colegios y Barras de Abogados, Ernesto Avilés, comentó que lo ocurrido con el detenido con fentanilo que fue liberado por un juez de control el miércoles, se tiene que revisar, ya que pudiera estar relacionado con una detención que no se haya realizado conforme a los protocolos, debido a la militarización de las acciones de seguridad.

Luego de que se dio a conocer que tres personas fueron detenidas el domingo por la noche, por agentes estatales y elementos castrenses, con 34 mil pastillas de fentanilo, pero que el miércoles un juez de control determinó que no era competente y liberó al único detenido presentado, ya que los otros no enfrentaron acusaciones, el abogado expuso que esto puede ser resultado de la militarización de las acciones para combatir la inseguridad, debido a que un activo militar no tiene la misma preparación a la que tiene un agente de las corporaciones.

Mencionó que este tema se tiene que revisar, ya que hay elementos que no se tienen claros, como el hecho de que solamente uno fue llevado ante el juez de control, ya que si las tres personas iban en el mismo vehículo en el que se encontró el fentanilo, se les puede señalar la misma responsabilidad en un inicio, en lo que se desarrollan las investigaciones. “A menos que uno de ellos llevara algo entre sus ropas y que los demás no supueran”, apuntó.

Destacó que cuando son las fuerzas armadas las que se encargan de las detenciones se corre el riesgo de que no se realicen con apegos a los procedimientos, ya que el objetivo de estas instancias es lograr la detención. “Si por ejemplo, se hace un cateo sin una orden, y hay una detención, será indebida la detención, ya que estamos en un estado en el que se deben de seguir las leyes”,djjo.

