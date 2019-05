Ministerial choca y ocasiona caos vial en el De la Juventud

Un accidente en el cual se vio involucrado un agente de la Fiscalía General del Estado generó caos vehicular sobre periférico de la juventud.



Los hechos ocurrieron sobre la transitada avenida bajo el puente de la avenida Juan Escutia.



El principal vehículo involucrado es una pick up Chevrolet Cheyene de color blanco cuyo conductor, el agente ministerial, frenó repentinamente y provocó una carambola con varios vehículos.



Por lo brusco del frenado, en la parte posterior de la pickup con placas de circulación EE-05530 se impactó un vehículo Nissan March con placas de circulación EMG-2879 de reciente modelo.



Asimismo otra unidad de la Fiscalía, esta una pick up Dodge RAM de doble cabina y sin placas de circulación, se impactó en la parte trasera de otra unidad.



Este percance provocó a la vez otro choque alcance cuando el conductor de un vehículo Chevrolet con placas de su circulación EML-5745 frenó repentinamente por tratar de evitar el primer accidente, y en su parte trasera se impactó un vehículo Nissan Áltima con placas de circulación EMV-3737, cuyo conductor no alcanzó a frenar.



Estos dos accidentes provocaron un verdadero caos vehicular en la parte a desnivel, en el carril de norte a sur.



Agentes de la Policía Vial arribaron al lugar para tomar nota del percance, en tanto que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a dos personas heridas y las trasladaron al hospital para brindarles atención médica.