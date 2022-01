Mintió Aras en Estados Unidos

El Diario de Chihuahua / La compañía tenía presencia en varias ciudades de la entidad

Chihuahua.– La empresa colocadora de capital “Aras Investment Business Group S.A.P.I. de C.V.”, la cual abrió siete oficinas en los Estados Unidos de América (EU) en busca de captación de socios inversores, mintió al anunciarse en el vecino país como una compañía que estaba regulada por las leyes en México.

En su página de Internet (arasbusiness.net), la firma envuelta actualmente en un presunto megafraude financiero en Chihuahua y otros estados del país se anunció como una empresa que “está legalmente constituida y regulada por las leyes de México, además cumple con los lineamientos para poder ofrecer este servicio”.

Sus oficinas centrales se ubican en “Clark Tower”, que es un edificio de oficinas administrativas y de negocios de 34 pisos ubicado en 5100 Poplar Avenue, en el vecindario East Memphis de Memphis, Tennessee.

Niega CNBV validez

Fue el 17 de noviembre del año 2021 cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras el problema financiero que estalló ante la opinión pública, emitió el comunicado correspondiente.

“La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con base en la normatividad aplicable y en cumplimiento de sus facultades, informa que la sociedad Aras Investment Business Group, S.A.P.I. DE C.V., la cual se identifica públicamente como Aras, no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por la Comisión para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión de esta Comisión, por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México.

La CNBV tampoco cuenta con expedientes o trámite alguno de solicitud de registro o autorización por parte de dicha Sociedad para actuar como entidad financiera (fondos de inversión, empresa fintech, o captadora autorizada, entre otras)”, subrayó.

Asimismo, estableció la CNBV que Aras no puede solicitar o promover la obtención de recursos de persona indeterminada en medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de manera habitual o profesional u ofrecer inversiones y rendimientos.

‘Nuestro objetivo es ayudarlo’

Sin embargo, la empresa se anunció en EUA, en su portafolio de servicios financieros, que cumplía con el marco legal mexicano en la materia.

En su publicidad en los Estados Unidos, la empresa Aras afirmaba que “Somos una empresa dedicada a la colocación y posicionamiento de capital en carteras diversificadas dentro de los sectores inmobiliario y minero. Nuestro objetivo es ayudarlo a hacer crecer sus ahorros y lograr sus metas, nos esforzamos constantemente por cumplir con este compromiso, al mismo tiempo que brindamos integridad, excelencia y honestidad en nuestros servicios”.

“Todo lo que hacemos lo hacemos con prontitud, honestidad y justicia”, aseguraba.

Y destacaba también: “Somos una firma consultora especializada en ofrecer instrumentos financieros confiables y de bajo riesgo. Fundada en la ciudad de Chihuahua, México, en 2015, la empresa está compuesta por un grupo de asociados que están involucrados en sus operaciones, crecimiento y expansión.

Gestionamos una cartera diversificada en potenciales negocios. Este es el resultado de la identificación de oportunidades de crecimiento constante gracias a la globalización y la apertura del mercado tanto a particulares como a empresas.

Actualmente contamos con más de 12 mil asociados y nuestra tasa de renovación de contratos es casi del 90 por ciento.

La empresa está legalmente constituida y regulada por las leyes de México, además cumple con los lineamientos para poder ofrecer este servicio. Nos adherimos a las normas establecidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, Ley ISR, Ley del Mercado de Valores”.

La firma mencionó que “Operamos en estricto apego a las leyes comerciales que rigen las actividades corporativas y ofrecemos un servicio de la más alta calidad a nuestros asociados, nuestro mayor activo.

El asociado presta su capital a ARAS para tener más certeza en los pagos. La empresa la invierte en minerales que luego se comercializan a productores del Estado de Jalisco para distintos usos entre los que se encuentran la exportación”, justifica en su publicidad.

“Cuando te unes a nosotros, estás firmando un contrato donde se indica claramente el plazo, los dividendos mensuales y el capital inicial. Al finalizar el contrato, el capital inicial y los intereses acumulados se devuelven al asociado”, agrega.

Alcance internacional

“La oficina central está ubicada en Memphis con sucursales en San José, Las Cruces, Dallas, Utah y El Paso.

En México contamos con sucursales distribuidas en Chihuahua, Delicias, Mazatlán, Ojinaga, Torreón, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Toluca.

Estamos en constante expansión y próximamente inauguraremos nuevas oficinas en México y en el exterior”, refiere en su sitio de Internet, arasbusiness.net