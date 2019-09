Minutas firmadas con Joel Gallegos siempre caen en el incumplimiento: SPAyT

Chihuahua.- Alicia Domínguez Urías, Secretaria de Prensa y Propaganda del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato, aseguró que las minutas firmadas con Joel Gallegos siempre caen en el incumplimiento, por lo que destacó que por esa razón es que han buscado dialogar con la instancia de Educación.

“Se han firmado con Joel Gallegos en otras mesas y esas minutas que se firman se vuelven a romper, entonces los acuerdos que se llegan vuelven a caer en el incumplimiento”, declaró Domínguez Urías.

Mencionó que incluso fue el día de hoy cuando demostraron ante los medios de comunicación diversas pruebas donde ahí están diversas minutas que se firmaron pero que lamentablemente no se han cumplido.

Agregó, que por eso no podrían estar diciendo que si se están cumpliendo cuando hay muchas pruebas de lo que es el incumplimiento de las minuta, y no sólo eso sino también el hostigamiento por parte de la directora Liliana Rojero Luevano.