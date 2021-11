Mipymes ‘fían’ 64 mdp al día’

Un promedio de 64 millones de pesos diarios fía a la palabra para la compra de mercancías diversas, los poco más de ocho mil micros, pequeños y medianos negocios afiliados a la Canacope, estimó ayer el director José Guerrero Alderete.

Observó que dada la “apretada situación económica y que rinde cada vez menos el dinero”, los comerciantes en pequeño han tenido la necesidad de reducir el número de clientes a quienes les facilitan toda clase de mercancías con la sola promesa de palabra de pago al final de la semana o quincena.

Señaló que aunque en casi todas las tiendas se exhiben leyendas de “No Fío” , la verdad es que el abarrotero sigue apoyando a sus vecinos, aunque ahora de una manera selectiva, aunque eso no es privativo de ese giro, ya que ferreterías, carnicerías, tiendas de ropa y calzado, entre otros, ubicada en todos los barrios hacen lo mismo.

Proyectó que la Canacope tiene afiliados unos ocho mil abarrotes y de otros giros, de los cuales, cada uno tiene al menos una cartera de fiado de 40 personas, a quienes en promedio facilita mercancías a diario en promedio de unos 200 pesos, lo que arroja que el crédito a la palabra en el municipio ronda al menos 64 millones de pesos.

Alderete Pacheco señaló que la situación económica esta muy apretada y la gente no deja de pedir apoyo a los comerciantes y aunque en todos los negocios se tiene leyendas de que no se fía, la verdad es que se hace pero de manera más selectiva, intentando que la gente no le quede mal en el pago y que no les pase lo que anteriormente.

Señaló que hasta hace poco la gente sacaba mercancías fiadas de los negocios sin ningún límite, pero cuando venía el desempleo ya no podían pagar.

Aún así, son millones de pesos los que se prestan a la palabra en el municipio de Chihuahua, en donde ninguna institución da ese financiamiento sin firma de pagaré, interés o alguna letra, todo queda en un acuerdo verbal.

El director de la Canacope apuntó finalmente que ésta es una añeja tradición que no queda en el olvido, sólo que ahora es más selectivo y limitativo a cierta cantidad por cliente.