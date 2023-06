Mis comensales macabros

Coyame, Chih.— “Mire, señor, yo ahorita no tengo un céntimo para pagarle la comida”, me dijo una vez una señora flaquita. “Pero me es menester tomarla ya, porque si no, me voy a desmayar de purita hambre aquí en la puerta de su establecimiento”, así dijo y así me convenció de darle de comer, la ancianita que había yo visto momentos antes que, caminando pian pianito, se venía acercando al pueblo desde la loma antes de la entrada.

Pero el patrón cambió el tono de su voz, a uno más grave, y los ojos se le empequeñecieron conforme recreaba el suceso. Dijo entonces: “Ahí estaba la vieja, sorbiendo su caldito y cuchareando el arroz seco para sopearlo en el consomé, y hasta me dio mucho gusto de haberle quitado el hambre a alguien tan necesitado... pero escuché en ese momento un crujido de la puerta, como cuando la cierra el aire, y en lo que miré para la entrada y me volteé, la viejita ya no estaba. Había desaparecido”.

Entre el público que tenía el patrón en ese momento a su alrededor escuchando la historia, saltó un ganadero que traía chivas en su camioneta y que se había detenido a comprar algo. “Oiga, amigo”, le dijo a David Molina, “¿no es aquí en este páramo donde dicen que llegan muertos a pedir comida?”.

Abrió tamaños ojotes el restaurantero.

“Y a usted, ¿quién le dijo?”

“Ah, pues son cosas que se saben en la región... ¿verdad que esa de la viejita no fue la primera vez?”.

Entonces, sin quitar la vista de donde debió haber estado alguien a quien no pudieron ver los demás, relató el hombre que hacía ya como tres años, llegó un hombre, tal vez en las mismas condiciones de pobreza, de hambre y de desamparo que la misma viejita ya referida.

“Me dio mucha lástima y no tuvo que rogarme para que le diera yo unos tacos de bistec que nomás tuve que calentar... el señor, pregúnteme usted, pero nunca le sabré responder cómo era, qué aspecto tenía, pero lo senté en esta misma mesa, claro que ya cambié los manteles...”

David Molina había dejado al indigente en el acto de comer los tacos y, desentendiéndose del hombre, regresó a la cocina fregar algunas ollas, y cuando regresó al cabo de unos minutos al comedor, la cabeza de su comensal estaba clavada en la mesa, como si éste se hubiera quedado dormido.

“Llegué y le di unas palmaditas en el hombro, preguntándole si ya había terminado, o si necesitaba de un rincón para echar una siesta, pero el hombre estaba duro, rígido como cadáver, y lo sentí frío al tacto”.

Prosiguió el relator: cuando llegó la policía al lugar, y después un perito que acudió a dar fe de la muerte, lo más sorprendente y lo más estremecedor fue aquella frase que ni David ni ninguno de aquellos agentes de la ley olvidó nunca: “Este hombre murió como mínimo hace una semana, y tiene desde entonces descomponiéndose el cadáver”.