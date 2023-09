Mis peones ya no eran vivos

Don Fernando casi se infartó cuando descubrió en una grieta de la pared aquellos sobrecitos amarillos en los que él mismo envolvía el dinero con que semana a semana pagaba a sus trabajadores. En el jacal en el que se hospedaba la familia que estuvo al servicio de su rancho durante casi tres años, los sobres de la raya estaban intactos, es decir, que el tal Leonel Mendoza nunca tocó un solo billete, ni una moneda. Nada.

Ahí estaban los ciento cuarenta y siete envoltorios sin abrir, todavía con los billetes engrapados.

“Pues ¿esta gente de qué vivía? ¿Con qué compraban la comida? ¿Y la leche del niño? ¿Y su ropa?”

Esa mañana, don Fernando se había sorprendido cuando su empleado, Leonel, no se presentó al trabajo. Pensó que el hombre podría estar enfermo, así que en cuanto tuvo un momento libre, se encaminó por la vereda al final de la nogalera. El cuartito miserable de techo de tierra estaba solo, claramente inhabitado.

Detrás de Fernando venía su mayordomo, a quien también sorprendió el estado ruinoso y abandonado de la pieza. “Merodio, aquí no se metieron estas gentes a vivir. Tú debes saber, Merodio, dime dónde estaba viviendo la familia de Leonel Mendoza”.

“Caray, don Fernando, pues yo siempre vi que entraban aquí todos los días. Es como si fueran fantasmas, Merodio”.

Tres años antes, Fernando descubrió, en la huerta de Cenobio Zepeda, a quien visitaba, a aquel hombre joven y a su mujer de rebozo y de indumentaria indígena, ella con un bebé de meses colgándole de la espalda. Estaban ellos en la pepena de nuez, escarbando con las manos el suelo lleno de basuritas de corteza y de hojas caídas. Fernando notó la velocidad y la eficiencia con que trajinaban y recuperaban las escasas nueces sobrantes.

“Yo los quiero en mi rancho”, pensó en aquel momento, y ahí mismo les hizo la proposición de un salario semanal, y cuando regresó a casa, llevaba a aquellos seres humildes y serviciales en la caja de su camioneta.

“Oiga, patrón, ahora que caigo, siempre hubo cosas muy raras, pero nunca les di importancia, como por ejemplo, el niño... ¿sabía usted que el bebecito que se colgaba la mujer en la espalda, nunca creció? ¡Siempre fue del mismo tamaño, siempre pegado a la señora del pecho, aunque ya para estas fechas debería haber cumplido cuatro años!”.

De ahí se fueron el patrón y el mayordomo a toda prisa hacia la huerta de Cenobio Zepeda. Cuando el empresario nogalero supo del asunto, le cambió el semblante, como si se hubiera acordado de algo.

“¿Saben? A mí no me gusta andarlo contando -les dijo-, pero hace ya casi cinco años, un velador que tuve, un desgraciado mariguano, asesinó a una familia de inditos del sur, nomás porque se metieron a agarrar unas nueces de desperdicio en mi huerta, para comer. El hijo de la chingada los enterró a un lado de la alambrada, nunca me dio aviso de lo que había pasado, pero una noche en la cantina contó en público todo lo que había hecho, y ahí estaba un policía que dio parte, y al otro día vinieron a arrestarlo y a escarbar donde estaban los cadáveres”.

Aquélla era la explicación al misterio de los peones que nunca fueron. Fernando había contratado a una familia de jornaleros que no eran de este mundo. El patrón tampoco abrió nunca aquellos sobrecitos amarillos, ni hizo uso del dinero no gastado que, semana a semana, había pagado a un fantasma que dijo llamarse Leonel Mendoza.