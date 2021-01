Mitad de jóvenes detenidos por robo son reincidentes

Chihuahua, Chih.- El tema de los jóvenes delincuentes es una problemática recurrente en México, y también en Chihuahua, sin embargo es un tema que tiene poca atención de los gobiernos e incluso a nivel social, pues el estigma de quien es fichado como delincuente lo persigue negándole trabajos y desarrollar una vida normal, lo que crea un círculo del que es difícil salir, consideró el presidente del Consejo Nacional de Jóvenes Pro México, capítulo Chihuahua, Rubén Romero.

En este sentido detalló que hasta un sesenta por ciento de la población joven de 14 a 21 años que es detenida por el delito de robo es reincidente, por lo que dicho Consejo ha concentrado esfuerzos en desarrollar programas e incidir en políticas públicas así como en convenios con el sector empresarial para poder lograr la reinserción social de los jóvenes que si bien cometen este tipo de delitos por múltiples factores, en su mayoría son empujados por su entorno, el desempleo y la falta de oportunidades.

“En la ciudad de Chihuahua hemos detectado a jóvenes que cometen delitos menores que cuando salen, el empresariado y la sociedad los margina, porque, por poner un ejemplo, dicen: “robaste, entonces cómo sé que no me vas a robar”, entonces los coacciona su oportunidad de reinsertarse, y autoridades saben que la misma persona recae y saben hasta el motivo por el que es detenido, pero no se preocupan por las razones por las que el joven regresa, cuando debería ser una responsabilidad del estado la reinserción social, un tema que se ha dejado en abandono en México y en Chihuahua”, condenó.

Con ello señaló que a nivel nacional se pretende que Chihuahua sea ejemplo en materia de reinserción de jóvenes ya que actualmente tienen en puerta firmas de convenio con la iniciativa privada y gobierno con el fin de que quienes han cumplido alguna pena puedan conseguir un empleo.

“Haremos un proceso de tamizaje, el proceso psicológico, psiquiátrico y una vez que tengamos los perfiles idóneos vamos a ir con el sector empresarial para que se les ofrezca la oportunidad de que sean autosustentables, tengan la oportunidad de reformarse, reintegrarse y que obtengan un ingreso propio para quitárselos al crimen organizado, al narcotráfico, en algunos casos o salgan de ese círculo que no los deja ver la luz”, apuntó.