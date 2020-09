Modelo UACh será pionero en el país: Rector

Archivo/El Diario

Chihuahua, Chih.- La reestructuración de la Universidad Autónoma de Chihuahua es un modelo que se basó en experiencias de otras universidades del mundo que se han destacado por su éxito académico.

El rector de la máxima casa de estudios, LuisFierro, comentó que con las modificaciones de fondo los alumnos serán preparados para un mercado laboral dinámico en cual se desenvolverán.

“Si queremos un país de primer mundo debemos actuar como una universidad de primer mundo”, dijo.

La UACh está en un proceso en el que se han hecho una serie de modificaciones de fondo enfocadas a que el estudiante tenga una formación más flexible, en la que puede reconsiderar si eligió la asignatura adecuada a sus preferencias.

“Tenemos que entender que equivocarse no tiene porqué ser una situación que no te lleve al éxito, tener éxito implica intentarlo y muy probablemente cometer errores, la historia está marcada por personas que no dejaron de intentarlo a pesar de equivocarse, es por eso que el modelo educativo se pensó para que los estudiantes puedan alcanzar el éxito a pesar de que tengan que reponerse de un error”, mencionó.

Expuso que una universidad tiene que estar en un dinamismo constante, debido a que se debe centrar en que los egresados cumplan con las exigencias del mercado laboral o que salgan a innovar, es por eso que el nuevo modelo de la Uach es flexible.

“En lo particular creo que estaría muy decepcionado si a la vuelta de 15 años este modelo no se haya modificado, que siga igual, porque se pensó para que se esté adecuando a las necesidades”, añadió.

Mencionó que la UACh ha mostrado que se estuvo preparando para esta época, con el uso de las nuevas tecnologías, por lo que pudo adaptarse a las exigencias que estableció la pandemia generada por el Covid 19.

"Estamos preparados porque no sabemos si el virus mutará o si habrá otra pandemia, pero no es solo eso, sino que el mundo cambió, ya no es el mismo y la Universidad está inmersa en esa realidad”, enfatizó.

El rector expuso que cambiar el modelo para generar tres asignaturas principales para todos los alumnos fue el resultado de años de estudios y de trabajo de investigación, pero que el resultado estará a la vista de todos.

“Aspectos tan básicos como la lectura es fundamental para que un alumno se prepare mejor”, dijo.

Expuso que en general el modelo se basa en la experiencia de Singapur, paísque renovó su situación gracias a los acuerdos logrados como sociedad, incluyendo la educación, así como en la Universidad Estatal de Arizona, la cual gracias a su flexibilidad, tiene facultades con más de 60 carreras, lo que muestra el nivel de especialización.

Concluyó que es normal que existan algunos señalamientos a este cambio, el cual es pionero en el país, pero expresó que Chihuahua en varias ocasiones ha sido la cuna de los movimientos sociales que han cambiado al país.

Dijo que el reto fue enorme, pero la educación en Chihuahua lo merecía y ahora los estudiantes estarán más preparados para los retos del presente y futuro.