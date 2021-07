Molesta a vecinos del Centro ‘mega alberca’

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Vecinos del Centro reconocieron que la obra negra del proyecto de estacionamiento conocido comúnmente como “mega alberca o alberca radioactiva”, ha sido una molestia permanente durante cinco años, especialmente por la mala imagen, olores y personas en condición de calle y ajenas que rondan la zona.

Actualmente, no existe un solo plan para extraer el agua estancada que luce verde pantanosa, hay yerbas crecidas con metros de altura, ni siquiera un intento por parte de la administración estatal de Javier Corral Jurado.

“Ya ni se cuántas veces han venido a revisar, hacer mediciones, pero nunca he visto que se haga algo. Esto sigue aquí y ni para cuando. Ojalá que Maru le ponga fin a esto”, platicó una vecina de la zona, quien aunque dijo no vivir al lado, camina muy seguido por ahí y lamentó que por tantos años permaneciera esta obra “que da vergüenza”.

Lo último que se había anunciado fue en el 2020, cuando el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Luis Felipe Siqueiros Falomir, anunció una inversión de 150 millones de pesos para la renovación del Centro Histórico con peatonalización y crear un espacio público integral al unir el uso comercial, cultural y habitacional, que sería la luz para culminar con esta problemática, no obstante ni se intervino en mejoras o remodelaciones a ninguna zona y mucho menos alguna acción en la “alberca del Centro”.

El proyecto de dicha obra era una colaboración entre el Gobierno del Estado que encabezó César Duarte Jáquez y un Fideicomiso del Centro Histórico que en un inicio se invirtieron más de 60 millones de pesos para hacer un Dicho fideicomiso no ha podido intervenir por falta de recursos y pasivos no pagados por el Estado, razón por la que la intervención en esta parte ha sido nula, más que una reja que delimita, la cual ha sido aprovechada para poner algunos anuncios comerciales.

Además de tener gran cantidad de agua verdosa y pantanosa, hay muchos animales que viven, mosquitos, alimañas y algunas aves que rondan. Además, las hierbas que crecen desde el suelo superan los cinco metros de altura.

Varios actores políticos y empresariales, habían declarado que económicamente desarrollar la infraestructura de ese inmueble, que originalmente estaba concebido para áreas de establecimientos comerciales y estacionamiento, representa una dificultad, sobre todo por las condiciones de crisis económica que se padece actualmente, pero se requiere la voluntad y disposición para darle respuesta a una insistente demanda ciudadana que desde hace años lo ha señalado como un problema de contaminación.

El lamentó es que no haya habido autoridad alguna que dé la respuesta a los ciudadanos y resuelva esa inmundicia ubicada en pleno Centro de la ciudad. Además que reflexionar que únicamente se han “pasado la bolita” entre los responsables y los más afectados son los chihuahuenses.

Se ha especulado que ahora que finalice la administración estatal actual y entre en funciones la gobernadora electa, María Eugenia Campos Galván, logró poner de acuerdo a los involucrados, se destinen los recursos pertinentes, se aclaren los asuntos jurídicos y se ponga fin a la que también han llamado la “vergüenza de la ciudad”, deje de serlo para convertirse en un proyecto viable para el disfrute de toda la población y de los visitantes.

Afortunadamente, las lluvias recientes no han provocado que este espacio se llene, desborde y afecte aún más a las casas contiguas o se inunde las calles, ya que todavía existe un ligero desagüe que aporta un poco, no obstante, con el paso del tiempo se ha tapado con todo tipo de desperdicios que a pesar de no haber precipitaciones pluviales, el agua permanece estancada.