Montarán operativo conjunto de seguridad

La Subsecretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Publica y la Iniciativa Privada, participarán en el operativo especial para el fin de año. Según comentó el titular de Vialidad, César Komaba, se estará vigilando las vialidades, además de que se promoverá el programa Conductor Designado.

Comentó que el objetivo es que este año no haya ninguna pérdida humana, además de que se invita a las personas a no ingerir bebidas alcohólicas si van a manejar. Mencionó que la intención no es sancionar a los automovilistas, pero que se habrá supervisión en las calles para evitar que se cometan faltas.

Por su parte el subsecretario de Gobernación, Eloy García, explicó que se pondrá especial atención a los grandes establecimientos durante el operativo de esta noche, para evitar que se violenten los horarios y los aforos, pero que el personal está atento como parte de la vigilancia. En lo que respecta a la Iniciativa Privada, mencionó que varias empresas se han sumado a la promoción de la campaña de conductor designado, sin que sea una imposición para los clientes de los negocios, pero enfatizó que es la mejor manera de evitar accidentes.

Estarán vigilando las vialidades de la ciudad, además de que se promoverá el programa Conductor Designado