Motivados viajeros por apertura de la frontera con EU

Cortesía

Tras la apertura de la frontera con Estados Unidos, varios viajeros frecuentes han mostrado su gusto y motivación por finalmente poder acudir a algunas ciudades norteamericanas, para visitar a familiares, ir de compras y algunos asuntos de carácter legal.

Lo anterior, luego de que funcionarios de la Casa Blanca, anunciaran la reapertura desde ayer, 8 de noviembre para a todas las personas extranjeras con visa que comprueben que están completamente vacunadas contra Coronavirus (Covid-19).

Con esto, los visitantes podrán cruzar a pie o en auto, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Tal es el caso de Alejandra Pedroza de 33 años, quien desde que inició la pandemia no ha podido ver a su padre y demás familia que se encuentran en Phoenix, Arizona, además de poder mostrarles su hija recién nacida y hacer algunas compras para la temporada navideña que está muy cerca.

“Sí estaba esperando porque solamente una vez pudo venir mi papá, pero no ha podido conocer a su nieta y solo falta arreglar unos papeles para que la conozca”, comentó la joven madre primeriza.

También, es oportunidad para ir por algunos regalos para sus seres queridos que viven en la capital y no atenerse a las visitas de los paisanos que viven en el país vecino.

En opinión similar, Carlos Camada Muñoz, de 45 años, se dedicaba a comprar ropa en centros comerciales de ciudades americanas para venderlas en Chihuahua y ahora con la temporada decembrina tan cerca, sería una muy buena alternativa, ya que todo el 2020 no pudo ir y le salía muy caro traerlas.

“Ya era tiempo, me dedico a la venta de ropa americana y no me salía importarla por paquetería. Tampoco podía estar pidiendo favores a familiares o amigos. Siempre iba yo a comprar porque también se cómo elegir y ahora podremos tener oportunidad antes del Black Friday”, comentó el comerciante informal.

El gobierno estadounidense aceptaría solamente vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para ser admitido en el país. Las vacunas Sputnik V y CanSino no han sido aprobadas por esta organización. Estas dos han sido aplicadas en México aparte de Pfizer-BioNTech y Oxford/AstraZeneca, Johnson & Johnson y Moderna y Sinovac de China.