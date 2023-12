Muere el británico Tom Wilkinson de 'The Full Monty'

Associated Press / El actor, dos veces nominado al Oscar, Tom Wilkinson falleció repentinamente a los 75 años de edad

Ciudad de México.- El actor británico Tom Wilkinson , que ganó un Bafta por su trabajo en The Full Monty y fue nominado al Óscar por Michael Clayton y In The Bedroom, falleció a los 75 años.

"Con gran tristeza, la familia de Tom Wilkinson anuncia que murió repentinamente en su casa el 30 de diciembre", dijo un comunicado de su agente. "Su esposa y su familia estaban con él. La familia pide privacidad en este momento".

También protagonizó Shakespeare in Love de 1998, Batman Begins de 2005 de Christopher Nolan y el thriller de 2011 Mission: Impossible - Ghost Protocol.

También estuvo en la serie de streaming de Disney+ de The Full Monty , retomando su papel del capataz de la fábrica Gerald Cooper.

Su currículum cinematográfico incluye El gran hotel Budapest y La chica de la perla, entre más de 130 créditos cinematográficos y televisivos.

También ganó un Emmy por interpretar a Benjamin Franklin en la miniserie de 2008 John Adams y una nominación al Emmy como Joe, el padre de John F. Kennedy, en The Kennedys. También interpretó al presidente Lyndon B Johnson en Selma del 2014.

Nacido en Leeds, Wilkinson tenía 18 años cuando le pidieron que dirigiera una obra de teatro. Así inició una carrera que le llevó a pasar a la Real Academia de Arte Dramático (Rada).

Según Deadline, en 1986, consiguió su primer papel importante en la pantalla en la miniserie First Among Equals en la que conoció a Diana Hardcastle y la pareja se casó en 1988.