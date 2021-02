Muere el padre Enrique Martínez Domínguez a los 78 años de edad

El Diario

El padre Enrique Martínez Domínguez falleció hoy en su casa a la edad de 78 años de muerte natural.

Se trata del primer viudo que fue ordenado sacerdote a sus 71 años, cuando tenía ocho hijos y 18 nietos

A los 17 años ingresó al Seminario pero por motivos de salud dejó los estudios.

Intentó regresar posteriormente, pero por secuelas de su enfermedad ya no fue aceptado.

Años mas tarde conoció a Guillermina Amparan Rey, con quien se casó y procreo 8 hijos.

Enrique Martinez continuó su labor y servicios en la Iglesia y logro ser ordenado diácono permanente.

Prácticamente a dos años de la muerte de su esposa, fue ordenado sacerdote en la Arquidiócesis de Chihuahua.

Ahi estuvieron sus ocho hijos y 18 nietos.

Para ser ordenado sacerdote, el Arzobispo Constancio Miranda sometió la solicitud a la Santa Sede que después de un año y medio le informó que podía proceder con la ordenación sacerdotal.

"Yo he querido ser obediente a Dios, no elegir una ruta personal, sino siempre en respuesta a la directriz de Dios, a quien siempre he sentido cerca. Éste es el momento más decisivo de mi vida, uno vislumbra que estamos en la etapa final, no existe temor ni nostalgia, por lo que he de seguir haciendo la voluntad de Dios", afirmo ante medios de comunicación.

Fue un 15 de agosto del 2013 cuando fue ordenado sacerdote en la Catedral de Chihuahua.

El cura celebró su primera Misa en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe.

Descanse en paz.