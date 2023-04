Muere otro menor tras accidente en carretera a Delicias

Chihuahua.- Un menor falleció mientras recibía atención médica, con lo que se convirtió en la cuarta víctima mortal del accidente ocurrido ayer en la carretera a Delicias, en donde el conductor de una camioneta tipo pick-up se atravesó a un camión foráneo de pasajeros, provocando la muerte de tres personas en el lugar.

El conductor de la camioneta Ranger se encuentra detenido, pues se encontraba en segundo grado de ebriedad y fue identificado como Alan Enrique G. S., de 34 años, mientras que, los fallecidos son Juan Essel C. R., de 19 años; Geovanni G. L., de 15 años; así como los gemelos Ricardo V. C. y Kevin Rogelio V. C., de 14 años.

La fiscalía zona Centro, realiza las indagatorias para deslindar responsabilidad y por el momento no se tienen datos de que la camioneta involucrada en el accidente no cuenta con reporte de robo.