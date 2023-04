Mueren en Sinaloa 4 niños rarámuri

En la región de Guasave, Sinaloa, fue reportada la muerte de cuatro menores, algunos de pocos meses de vida, quienes eran hijos de jornaleros originarios de comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. El asunto fue dado a conocer por la Presidencia Municipal de Guasave, así como por la Secretaría de Salud de la entidad vecina.

Los decesos fueron exhibidos de manera pública desde el 21 de marzo en la Sindicatura de Juan José Ríos, por lo que se realizó una inspección en la que fue detectado que los niños vivían en condiciones insalubres y de un grave hacinamiento en los campos en que sus padres trabajaban. Además de las víctimas fatales, también fue reportado que fue necesario trasladar a otros menores para que recibieran atención médica en un hospital de Culiacán.

En los reportes que han sido publicados se establece que los menores tenían un grado avanzado de desnutrición, incluso en uno de los casos una de las niñas se estima que tenía tres días sin comer, lo que complicó su estado de salud, al grado de costarle la vida.

Sobre esto hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó a la delegación en Sinaloa que inicie una investigación para tener detalles de las causas que habrían provocado la muerte de cuatro menores, hijos de jornaleros provenientes de comunidades rarámuris de Chihuahua.

El presidente del organismo, Néstor Armendáriz, apuntó que de momento solamente se basan en información que las autoridades han brindado y que ha sido publicada, pero que es preocupante que existan indicios de condiciones

- Vivían en condiciones insalubres y de gran hacinamiento en los campos de trabajo

precarias en las que viven los trabajadores.

Añadió que se ha pedido el reporte de cada caso, para buscar la manera de apoyar a las familias y evitar que haya más víctimas. Destacó que se tiene la información de que los niños eran originarios de la zona serrana de Chihuahua.

Por su parte el dirigente de la UCD, Emiliano García, explicó que existen desplazamientos de habitantes de la zona serrana que dejan sus comunidades por el tema de la violencia y terminan en campos de trabajo, pero se enfrentan a malas condiciones y un clima que los afecta.

“La gente muchas veces deja sus comunidades por la violencia, no porque se quieran ir y acaban en esos campos, con climas a los que no están acostumbrados y les afecta su salud”, expresó. Ayer no fue posible obtener una postura de la Secretaría Indígena del Estado sobre la manera en que se está atendiendo esta situación.