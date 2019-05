Muestra Borruel Jr. su Mclaren en redes sociales

Chihuahua.- Carlos Borruel Macías, hijo del director de la Coesvi, mostró a través de redes sociales que de nueva cuenta tiene su automóvil deportivo de lujo Mclaren, el cual hace un año sufrió graves daños en un percance en el periférico De la Juventud.

El 28 de abril el automóvil valuado en cinco millones de pesos en ese momento, estuvo involucrado en un percance que le generó daños de aproximadamente dos millones. A través de la cuenta "Adictos a las Autos" fue mostrado el vehículo deportivo que el año pasado generó la polémica alrededor del joven empresario.

En la misma página otros dueños de vehículos de lujo muestran sus unidades. Esto coincide con la detención hecha por la Policía Municipal de Carlos Borruel Macías, realizada la madrugada del pasado jueves, a un año de que se vio involucrado en el choque, que a pesar de que dejó como saldo millones de pesos en daños, logró salir sin responsabilidades, mientras que dos agentes de Vialidad fueron llevados ante un juez acusados de alterar el reporte del accidente.

El 28 de abril del 2018, el auto Mclaren de Carlos Borruel Macías quedó destrozado en un accidente. En las investigaciones estuvo implicado un agente de la Dirección de Seguridad Pública, quien es tío de Borruel Macías. El percance ocurrió en el periférico De la Juventud, por donde manejaba a exceso de velocidad. El deportivo de lujo marca McLaren de 5.2 millones de pesos no estaba a nombre de Carlos Borruel Macías. En ese entonces, a través de su cuenta personal, el joven exigió una disculpa a los medios de comunicación que dieron a conocer que el auto portaba placas sobrepuestas, ya que demostró que no era así. Sin embargo, hubo una investigación ante las irregularidades que se le señalaron a los agentes que levantaron el reporte, ya que cambiaron la información, en la cual incluyeron una camioneta que habría chocado al auto Mclaren; sin embargo, luego de las pruebas periciales se descartó que haya sido así. El peritaje también estableció que Borruel no iba conduciendo. Quienes debieron enfrentar las consecuencias de las irregularidades fueron los dos agentes de Vialidad, quienes además de ser separados de sus cargos fueron acusados por la Fiscalía de Asuntos Internos, por lo que debieron presentarse ante el juez. El 13 de febrero de este año los dos exagentes fueron vinculados a proceso por el delito de ejercicio ilegal de servicio público y delitos contra la procuración de justicia, luego de que el Ministerio Público logró acreditar los delitos en los imputados. Bajo la causa penal 3057/2018, son señalados por encubrir y falsificar documentos oficiales para a Borruel para que pudiera cobrar el seguro para reparara su deportivo.