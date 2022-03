Muestran creatividad con ‘peinados locos’

Gabriel Ávila/ El Diario Gabriel Ávila/ El Diario

Chihuahua, Chih.- Alumnos de preparatoria de las Escuela Esfer calle Kennedy número 35 en la colonia Unidad Chihuahua, demostraron su creatividad al tener la competencia de “Peinados Locos”, donde celebraron su regreso a clases de manera presencial con una Semana Cultural.

Más de 200 jóvenes participaron en actividades como juegos de basquetbol, pasarelas de moda, trabajo en equipo en otras disciplinas y artes, para lo cual conformaron equipos con nombres de superhéroes.

Es por ello, que los estudiantes llevaban sudaderas y playeras con personajes como “Ironman”, “Batman”, “Aquaman”, “Flash”, “Black Panther”, “Supermán”, “Wonder Woman”, “Bruja Escarlata”, “Hombre Araña”, también hechas con mucha imaginación.

La dinámica de peinados locos fue una de las más llamativas, ya que la idea era hacer algún peinado totalmente fuera de los convencional, así que no sólo era pintarlo de colores llamativos, sino colocarles cosas como artículos de belleza, dulces, cintas, globos, moños, figuras, lo que el pelo pudiera llevar sin ningún tipo de restricción, algo que fascinó a los creativos jóvenes.

La maestra, Pagella García Serrato, una de las coordinadoras del evento, reconoció que este regreso a clases de todos los alumnos, fue muy favorable para ellos, llegan con más ganas de estudiar, con mucha alegría de convivir entre ellos y hacer dinámicas como esta semana, en que echaron a volar sus dotes histriónicos.

Debido a la situación de pandemia generada por el coronavirus (Covid-19), las clases virtuales no fueron muy bien aceptadas, ya que los estudiantes comentaron que no hay nada como estar en un aula con sus amigos, los maestros y estar frente a una pantalla muchas horas no es agradable y por ende, no consideraron que aprendían como en la modalidad presencial.

Pero todo cambió ahora que pueden volver al salón, estar con convivencia, estudiar y más que nada, sentir esta nueva normalidad, que no se compara como antes, ya que todavía tienen que mantenerse medidas sanitarias como medición de temperatura, limpiar y desinfectar áreas como salones, uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial; no obstante, felices de estar con sus compañeros.

