Muestran su talento musical

Chihuahua.- La Orquesta Sinfónica Infantil Rarámuri se encuentra preparándose para reencontrarse con el público, este viernes 29 de julio, después de una larga espera debido a la pandemia. De nueva cuenta estarán ofreciendo un concierto dentro de las instalaciones de Plaza Galerías. La cita es en punto de las 6 pm, donde se llevarán a cabo todas las medidas de sanidad, el cubrebocas es obligatorio.

La Orquesta reinició actividades en marzo de 2022, empezando con un pequeño grupo integrado principalmente por niños nuevos y menos maestros, contando ahora con un local facilitado por las Damas Vicentinas, en la Col. Pedro Domínguez.

Y a pesar de los inconvenientes causados por los dos años de inactividad, cada sábado la orquesta recibe integrantes nuevos y se ha tenido un avance musical constante.

CONCIERTO DEL REENCUENTRO

Son 24 niños de la etnia rarámuri, los que conforman la orquesta, que radica en esta ciudad, quienes reciben clases de música semanalmente, sus edades fluctúan entre los 7 a los 15 años de edad, los músicos darán muestra de su talento y deleitaran a los asistentes al concierto en Plaza Galerías con las piezas que interpretaran entre ellas: ‘Viva Chihuahua’, un tema musical rarámuri de Erasmo Palma “Semati siyona” (Hermoso azul), ‘Corrido de Chihuahua’, entre muchas piezas mexicanas que mueven en ellos el orgullo por ser rarámuris, chihuahuenses y mexicanos.

DESCUBREN LA RIQUEZA DE LA MÚSICA SINFÓNICA

A los pequeños se les brindan clases con práctica orquestal que a través de esta alternativa formativa para la utilización de su tiempo libre que contrarreste la influencia de un entorno social negativo y que, al mismo tiempo, impulse el orgullo por su identidad como parte de su etnia y de México. Así lo dio a conocer la fundadora y directora de este proyecto musical, la maestra María Guadalupe, quien inicio de forma voluntaria a darles clases de música; y compartió en entrevista para El Diario como surge este proyecto musical denominado Orquesta Sinfónica Infantil Rarámuri. “Siempre he trabajado como maestra de música y por muchos años como directora de orquesta infantil”.

“Y desde hace mucho tiempo me nació la inquietud de hacer algo con los niños rarámuris, a mí la cultura rarámuri me llama mucho la atención y aunque tienen la oportunidad de acceder a otras orquestas no va con su forma de ser el mezclarse con los mestizos, pero claro buscamos el que se integren, pero quería iniciar este proyecto que fuera de ellos, que lo sintieran propio y no sientan que es la orquesta de los chabochis, sino de ellos”, indicó.

LO COMPLICADO

“Sin duda la pandemia porque tuvimos que suspender clases, ahora que estamos de regreso, estamos retomando todo, ahora son menos niños, pero estamos con todas las ganas de continuar e invitar a quienes les interese formar parte de este proyecto”. “Otra cosa complicada es que somos voluntarios y somos pocos maestros, por ahora tengo dos maestros visitantes, Sandra Barrios y Román Martínez, quienes me han apoyado mucho, espero se unan más músicos apoyar este proyecto”, comentó.

RECIBEN DONACIONES

El proyecto musical dio inicio el 19 de enero del año 2019 en el Asentamiento Tarahumara Carlos Díaz Infante, contando únicamente con una dotación de flautas donadas por un colegio. Simultáneamente, se realizó una campaña entre amigos, conocidos y familiares, así como en redes sociales, solicitando instrumentos en donación.

Para el mes de marzo del mismo año ya se contaba con suficientes instrumentos donados como para iniciar las clases de violín, viola, violoncelo, alientos, maderas y percusiones. Y en el mes de abril, una selección de seis alumnos viajó al Estado de Tlaxcala a tomar parte de un Encuentro Biestatal de Orquestas Sinfónicas Infantiles, en el cual los niños descubrieron la riqueza de la música sinfónica.

“Tenemos bastantes instrumentos que nos han donado, que en su mayoría están sin uso porque no hemos podido juntar suficientes niños para que los toquen, pero, pero mi esperanza es que después de este concierto que ofreceremos el viernes, los niños y sus papás se den cuenta de lo que estamos haciendo y se animen a tocar algún instrumento y formen parte de esta orquesta”. Iniciaron con el pie derecho.

La primera presentación abierta para todo el público chihuahuense, apadrinada por el pianista Rarámuri Romeyno Gutiérrez, se llevó a cabo el 28 de agosto del 2019 en la Plaza de Armas, dentro de los festejos del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, siendo acogida con sorpresa y mucho entusiasmo por parte de los asistentes.