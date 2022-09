Mueve perdedora de Conta 28 consejeros

Chihuahua, Chih.- En apretada elección y con una diferencia de sólo cinco votos, la Doctora Cristina Cabrera Ramos fue electa ayer como nueva directora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

El Consejo Universitario eligió este lunes a Cabrera Ramos con 33 votos a favor, para el periodo comprendido del 24 de septiembre de 2022 al 23 de septiembre de 2028, superando a la maestra Carmen Romelia Flores quien obtuvo 28 votos y a Ramón Torres Medina quien logró dos sufragios.

Por el contrario, los maestros César Gutiérrez Aguirre y Ricardo Aarón Gonzalez, fueron designados en votación por separado con el sufragio de 50 de los 63 consejeros integrantes, para ocupar de manera respectiva las direcciones de las facultades de Derecho y Ciencias Agrotecnológicas.

La elección fue dirigida por el aún rector Jesús Villalobos Jión, quien incluso expresó al consejo al concluir la elección de la dirección de la FCA “estuvo apretada la elección, que sea por el bien de la facultad”.

Al ser abordada al salir del edificio de Rectoría, la maestra Cabrera dijo “Lo apretado de la elección habla de la calidad de mis compañeros en esta elección, creo que tanto ellos como yo en su momento hicimos una muy buena presentación. Tengo el honor de dirigir la facultad y muy contentos”.

-¿Qué viene ahora para la facultad de Contabilidad?-, le cuestionó El Diario.

“Viene mucho trabajo, mejorar la calidad académica de la facultad, trabajar en la unidad de la misma facultad y proyectos que iremos alineando”.

A pregunta expresa reiteró que la facultad no está dividida. “Todos somos compañeros de trabajo, con aspiración a la dirección cada uno y bueno es parte de una contienda donde todos puedan expresar su voto libre. Salí favorecida yo y me siento agradecida con el consejo universitario y con mi facultad”, mencionó.

Por otro lado, con 50 votos recibidos, el maestro César Eduardo Gutiérrez Aguirre se convirtió ayer en el nuevo director de la Facultad de Derecho, imponiéndose por encima de los maestros Alfonso Valdez Caraveo y Reyes Humberto de las Casas.

Lo anterior en la sesión del H. Consejo Universitario celebrada ayer en el edificio Rectoría, para el periodo comprendido del 4 de octubre de 2022 al 3 de octubre de 2028.

En el caso del maestro Alfonso Valdez Caraveo obtuvo ocho votos, el maestro Reyes Humberto de las Casas tres y dos votos fueron nulos.

El rector Jesús Villalobos Jión reconoció que los tres candidatos presentaron programas muy completos y auguró éxito a la nueva dirección de la Facultad de Derecho.

“Los tres maestros mostraron muy positivos basándose en el comportamiento humano y en la calidad de la educación que queremos transmitir”, subrayó Villalobos Jión.

Al ser entrevistado al salir de la elección, el maestro Gutiérrez Aguirre expresó.

“Me dejaron la vara muy alta en Derecho, pero tenemos la experiencia, energía y determinación para con un buen equipo de trabajo lograr generar que los nuevos profesionistas sean de vanguardia, del presente y el futuro”, expresó el próximo nuevo director de la Facultad de Derecho César Gutiérrez Aguirre.

“El haber recibido mucho apoyo del consejo redobla mi compromiso, me siento muy contento y esa legitimación por llamarlo así redobla mi compromiso.

Nunca he dejado a la facultad de Derecho, fui consejero universitario alumno, cuando salí tuve la oportunidad de dar clases, siempre estuve en la facultad aunque he sido maestro hora clase. Nunca la he dejado.

Tengo 27 años ininterrumpidos dando cátedra en la facultad de derecho”, manifestó.

Finalmente, el maestro Ricardo Aarón González Aldana se convirtió en el próximo director de Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (Faciatec) al obtener ayer la mayoría de votos del H. Consejo Universitario.

En la sesión celebrada en el edificio de Rectoría, el maestro González Aldana obtuvo la mayoría de los sufragios con 50, por encima de la maestra Silvia Amanda García Muñoz quien recibió nueve y del profesor Ramón Saúl Luján Aguirre cuatro.

El rector de la UACH Jesús Villalobos Jión mencionó que en el periodo del anterior director de Faciatec, dicha facultad tuvo un crecimiento muy considerable. “Es un gusto real resultar beneficiado con el voto del Consejo Universitario y no me resta más que trabajar, como lo dije en mi presentación por los estudiantes. Esa debe ser nuestra base y nuestro punto de partida”, expresó el maestro Ricardo Aarón González recién electo próximo director de Faciatec.

Al salir del edificio de Rectoría, subrayó, “Todo lo que envuelve al quehacer de la facultad estará siempre pensando en nuestros estudiantes de licenciatura y posgrado.

Es un verdadero honor. Tengo desde el año 2006 dando clases, pero ingrese en el 2004 a Faciatec.

Los proyectos que podemos implementar es potenciar lo que ya existe, es decir, la facultad trae un camino muy pujante y revolucionado, muy dinámico de las últimas dos administraciones.

Vamos a reimpulsar ese andamiaje que ya se había hecho y hacer innovaciones en los programas educativos que resuelvan cuestiones sociales”, mencionó.

Al concluir la sesión, el rector Jesús Villalobos Jión informó que mañana miércoles a las once de la mañana volverá a reunirse el H. Consejo Universitario donde se elegirán a los directores de las facultades de Filosofía y Letras; Ciencias Políticas y Sociales y Odontología.