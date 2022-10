Mujer maldita en el desván

Mi abuela, ya anciana, contaba la historia de cuando su madre le regaló un día un cuadro, que se había pasado dentro de la familia, y que era una pintura hecha a mano por un artista desconocido, en el que se representaba a su bisabuela. El cuadro era grande, y la mujer que en él se representaba era bella y elegante.

Pero esa antepasada mía, es decir, la tatarabuela de mi mamá, fue, según esta versión, una mujer malvada, de despreciable naturaleza.

Decía mi abuela que ese personaje, que ha de haber vivido a mediados del siglo antepasado, era cruel con la gente. Que la mujer era acaudalada, pero era muy viciosa y que siempre la rondaron rumores de que había matado a su esposo.

Pues mi abuela recibió como herencia el cuadro de la malvada, y por tradición y “honor” de la familia, adquirió el compromiso de conservar el cuadro en su poder, y aun de tenerlo mostrándolo en la pared. Precisamente recibió la encomienda de tener la pintura cuando estaba recién casada, y resultó que al marido, mi abuelo, no le gustaba la imagen, pues la mirada de la mujer pintada era “estremecedora”. Para decirlo con las palabras de la anciana, “esa mirada nos sacaba escalofríos, y a tu abuelo Pedro le provocaba insomnio”.

En una ocasión, cuando mi abuela enfermó y no podía dormir, se pasó la noche vagando por la casa, inquieta y febril, iba de un extremo a otro de su alcoba, y salía al pasillo, y aun subía a los cuartos del piso de arriba, y pasaba por el descanso de la escalera, donde colgaba el cuadro de su antepasada de noche. “Anduve algo trashumante y desganada, sin fuerzas, pero sin poder detenerme porque llevaba dentro algo como un ataque nervioso, pues, hijos, y cuando pasaba por el descanso y miraba el cuadro de mi bisabuela, no podía creer lo que tenía delante de mí, porque la pintura se reía y movía los ojos como si estuviera poseído por un demonio”.

Fue ése un episodio muy traumático para mi abuela, quien tuvo que asistir con un doctor para tratarse de los nervios y llevó durante semanas una terapia que se le impuso. Tomaba medicinas delicadas y se tuvo que mudar por un tiempo a casa de su hija la mayor, mi tía Aleida.

Mi abuelo su esposo, trató de deshacerse del cuadro, pero este se incrustó extrañamente a la pared. Pidió el hombre ayuda a unos albañiles para sacar el marco con un pedazo de pared, que era de pesados adobes, todavía con la idea de simplemente guardarlo, porque a pesar de lo que había sucedido con mi abuela, la pintura era un regalo familiar que no se podía tirar a la basura así nomás porque sí.

Mi abuela nos contó que ya cuando sanó, ella no quería mirar el cuadro pues le tenía pánico. La pintura fue encerrada por un tiempo en un desván que había atrás, en un ala de la casa en la que se aprovechaba el espacio cerrado que quedaba entre la casa y el techo que ahí llegaba inclinado casi hasta el suelo. Pero dice mi abuela que ella escuchaba las risas burlonas de la mujer maldita en el desván, y que estaba segura de que también mi abuelo las escuchaba, aunque él fingía no oírlas para no incrementar el pánico.