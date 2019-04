Mujer pasó de tener un tigre y una pantera a rescatar perros de la calle

Chihuahua, Chih.- La medallista internacional de fitness chihuahuense Daniela Trevizo, así como su padre Willy Estrada, mantuvieron durante años en uno de sus domicilios a un tigre, una pantera, pumas, linces y un jaguar, todos con permisos y eran constantemente supervisados por Semarnat, explicaron.

Sin embargo luego de entregar algunos a dicha Secretaría, así como de la muerte de la tigresa, no desean volver a tener a este tipo de mascotas, por lo que ahora las jaulas son usadas por perros que rescatan de las calles.

Sheyla era el nombre de la tigresa que se convirtió en una de las mascotas favoritas de la familia. Willy compartió la anécdota de su llegada y aseguró que la recibió de manos del actor Andrés García, a quien conoció cuando el chihuahuense era corredor de automóviles y el conocido actor filmaba la película “El Principio”, que se desarrolla en Chihuahua.

Fue su hija quien se encariñó con Sheyla, quien a pesar de no tener garras poseía una gran fuerza, por lo que había que mantenerla en su jaula con varias medidas de seguridad, a pesar de que con ellos siempre se mostró dócil.

“En el caso de Sheyla ella estaba acostumbrada al cautiverio, aunque la lleváramos a la libertad ella iba a morir, porque conocía sólo ese tipo de vida. Cuando la sacábamos de su jaula, uno pensaría que saldrían corriendo, pero no, ella salía (a la explanada bardeada) y se quedaba sentada”, recordó Daniela.

Sin embargo, padre e hija reconocieron que es demasiada la atención que necesitan este tipo de animales, las medidas de seguridad, alimentación y los constantes chequeos de Semarnat.

“Es muy costoso y se trata de una responsabilidad muy grande. Con la pantera pasó que, teníamos un perro rottweiler, muy bravo, pero un día se acercó mucho a la jaula de “Sisi”, se llamaba, y le alcanzó a arrancar la cara con las garras”, detalló.

A pesar de que por años mantuvieron varios felinos grandes y convivieron diariamente con ellos, la familia expresó que desde su opinión personal no aprueban que se normalice la tenencia de estos animales si no se puede ofrecer las medidas de seguridad adecuadas, ya que no se puede confiar mucho en su instinto salvaje.

“Esos animales nunca se les va a quitar lo salvaje, cuando crecen entran en celo, cambia también totalmente su forma de actuar. No se puede tener confianza de que no te van a atacar porque es su naturaleza”, comentó Estrada.

Las variadas jaulas donde incluso tenían una pileta, ahora funcionan para resguardar a perros de la calle que Daniela rescata y luego regala, y a pesar de que nunca tuvieron alguna mala experiencia con Sheyla, señala que no piensa en volver a tener este tipo de animales.