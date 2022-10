Gómez Farías.- Yendo por carretera rumbo a la comunidad de La Martha, divisé con la luz larga los cuartos traseros y la cola de tres potros, y disminuí la velocidad del carro.

Conducía yo, y mi esposa iba conmigo al frente del automóvil, mientras que los tres hijos iban ya dormidos atrás, después de haber pasado todo el día en el rancho de mi suegro. Ambos, ella y yo, fuimos testigos de lo que pasó en seguida.

Cuando fui acercando el vehículo, vimos que no eran ya tres caballos, sino tres mujeres que, de yeguas alazanas, fueron tomando forma en nuestra visión, de mujeres desnudas de largas cabelleras negras.

Eran las mujeres de cuerpo espectacular, figuras sobresalientes entre el sexo femenino. Yo había atinado en un principio a bajar la velocidad, porque sabía por experiencia que los caballos son más impredecibles que las vacas, y que a orillas de la carretera, si bien éstas últimas se siguen de largo aunque les pites, los cuacos pueden atravesarse en un impulso de última hora.

Casi me frené. María y yo no dábamos crédito a lo que veíamos.

Íbamos tan despacio que no perdíamos detalle de lo que sucedía: las tres mujeres eran jóvenes, muy parecidas entre ellas, y cada una nos obsequió con la visión de su rostro, porque voltearon a vernos, y nos dieron una sonrisa con bocas tan finas y bellas, y dientes tan blancos.

Eran mujeres de ensueño, y sus cuerpos desnudos no daban tregua al camino, y aunque debían estar pisando sobre espinas y caminando entre mezquites y gatuños, sus delicados pies no sufrían. Tiempo después, María me dijo que ella en esos momentos se sintió como si estuviera en medio de un desfile de modas, con la diferencia de que esas muchachas no modelaban ropa ninguna.

El espectáculo que nos tuvo atónitos y mudos terminó después de una curva, porque las tres mujeres se nos perdieron en una barda, que resultó ser la barda del panteón.

Y ya no supimos de ellas.

¿Había sido real la visión de las mujeres de larga cabellera?

No había ninguna duda al respecto, coincidimos.

Como la curiosidad fue muy grande, convinimos en regresar al lugar de la aparición, donde deberían estar las pisadas de las tres mujeres, ya que el terreno estaba húmedo con las lluvias recientes. Al examinar el suelo, sólo vimos huellas de ganado, y en una hilera, las claras huellas de tres perros que se perdían precisamente en la barda del panteón, como si a partir de ahí hubieran volado o se hubieran disuelto en el aire.

Huellas de perros en lugar de las pisadas de las mujeres...

La explicación me la dio mi compadre Chololo: hace ya como 80 años, cerca del panteón había una casa de piedra, famosa porque vivían ahí tres hermanas, jóvenes, bellas, solteras deseables que se fueron marchitando debido a que su madre nunca permitió que nadie se les acercara. La señora, que tenía fama de bruja, ahuyentó sistemáticamente a todos los pretendientes de las hermanas, y a éstas, dicen que las instruyó en las artes de la hechicería.

"La casa de las tres brujas", como se conoció en el pueblo a la casa de piedra después de que muriera la vieja, era lugar frecuentado por gente de fuera que acudía en busca de amuletos de la suerte, de "trabajos" de magia negra. Lo más común era que vinieran a hacerse una "limpia".

El caso, según mi compadre, es que al envejecer las hermanas, como nunca nadie vio que gastaran un quinto de lo que cobraban en las consultas, la gente estaba segura de que guardaban un fabuloso tesoro.

Hubo un par de codiciosos atrevidos que, dejando de lado todo escrúpulo y todo rastro de humanidad, irrumpieron una noche en la casa de piedra y asesinaron a las tres hermanas. Y como los homicidas no ocultaron su reciente riqueza, y se les vio derrochando en las cantinas, la policía no tardó mucho en echarles guante y en quedar ellos encerrados de por vida en la penitenciaría del estado.

A partir de entonces, los espectros de las tres hermanas hacían el recorrido caminando entre la casa de piedra y el panteón, a veces en la forma de brujas viejas, otras como cadáveres vestidos de harapos. Y las menos veces, como en el caso de mi esposa y yo, se les ha visto como jóvenes de cuerpos turgentes, hermosos y desnudos.