Mujeres embarazadas, el siguiente grupo prioritario

Chihuahua.- Mujeres embarazadas con más de nueve semanas de gestación, serán el próximo grupo prioritario para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, por lo que aquellas personas que se encuentran en esta condición podrán iniciar con el proceso de registro y de esta manera acceder al biológico.

La doctora Wendy Avila, subdirectora de Medicina Preventiva, anunció que, hasta el momento no se tienen definidas las fechas para la inoculación de mujeres embarazadas e indicó que este grupo no había sido contemplado, debido a que aún no se concluían los estudios para determinar factores de riesgo.

Ayer, Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), anunció que este grupo de la población será el próximo a inocularse, luego de que concluyeron los estudios para determinar que no existen riesgos graves.

Justificó la aplicación de vacunas en mujeres embarazadas en el hecho en que, el Covid-19 es más agresivo en ellas, genera un mayor índice de hospitalización, así como de defunciones, razón por la que se procederá a inocular a este grupo.

El funcionario del gobierno federal manifestó que, se podrá vacunar a toda mujer embarazada independientemente de su edad y que haya pasado las nueve semanas de gestación.