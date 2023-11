Mujeres emprendedoras comparten sus experiencias

Foto El Diario / Mujeres emprendedores

Un grupo de mujeres emprendedoras se congregaron durante el fin de semana en el Parque del Arte ubicado en la Bolívar, justo frente a la Quinta Gameros con la finalidad de hacer comunidad y de compartir acerca de sus proyectos y de su experiencia como comerciantes locales.

En la reunión, cada una de ellas dijo su nombre y habló sobre sus inicios, los retos y las oportunidades que se presentan en el camino; además degustaron de varios alimentos que llevaron para compartir, entre ellos: pizza, palomitas, papitas, dips, pastelillos, ensaladas, entre otros.

La organizadora de esta actividad fue Adriana Llanes quien tiene una operadora turística que lleva por nombre "Viajes Llanes" y la cual busca ofrecer viajes en el estado de Chihuahua; esta compañía está enfocada en el turismo joven que proteja y fomente el cuidado de la naturaleza, el cuidado de las tradiciones y revivir la historia a través de las nuevas tendencias.

La idea de esto surgió a raíz de su amor por los viajes y de poder conocer lugares nuevos o quizá olvidados para muchas personas;en caso de querer tener más información puede encontrarlas por las redes Sociales: Instagram: adrianallanes1 y en TikTok: adrianallaness.

En el caso de Brigitte Niño, otra de las participantes, ella se considera una emprendedora versátil con una pasión por las ventas, la creatividad y la expresión artística.

“Tengo una licenciatura en artes plásticas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la cual ha sido el cimiento de mi trayectoria emprendedora, fusionando mis habilidades artísticas con dos proyectos empresariales muy distintos pero igualmente apasionantes”

En Benedetta sexshop , Brigitte ha creado un espacio que va más allá de la simple comercialización.

“La misión principal es fomentar conversaciones abiertas y saludables sobre la sexualidad, desafiando los estigmas y tabúes que rodean este tema y alentando a las personas a sentirse cómodas y seguras al explorar su intimidad. La selección de productos cuidadosamente elegidos y la atención personalizada que ofrecemos han convertido a Benedetta en un lugar de confianza y comodidad para aquellos que buscan explorar esta faceta de sus vidas”

Por otro lado, ella tiene otro proyecto llamado Sublime Art, el cual consiste en la creación de libretas artesanales y arte personalizado por medio de las cuales refleja la pasión por lo hecho a mano y lo único.

Esto surgió en su búsqueda por generar un ingreso adicional relacionado con mi formación académica. Fe busco democratizar el arte y compartir esto que me encanta hacer desde pequeña.

“La combinación de mi formación en artes plásticas, la pasión por la creatividad y un enfoque innovador en la salud sexual me ha permitido forjar un camino emprendedor único y en campos tan diversos, que me mantienen ocupada y feliz cada día; mi Instagram son: @sublime.art.bn y @benedetta_sxshop”.

Por otro lado, Krishna Dueñas, es cantautora y fotógrafa con especialidad en moda.

La fotografía surgió para esta joven en el 2013 gracias al amor por capturar momentos con familiares y amigos, según lo que narra, ella lo realizaba únicamente como hobbie y fue hasta el 2017 que estudió mercadotecnia de moda y que nació shot.by.krishna como negocio, fusionando su amor por la foto y por la moda, trabajando con marcas como Steph Orozco, y Prietosclub.

“Mi música empezó por querer transmitir lo que yo sentía a través de mis letras, el género que más me gusta crear es R&B, el álbum from sad to art, (de la tristeza al arte) lanzado en el 2021, fue un punto de desahogo para dejar un pasado y abrir nuevos caminos, recientemente realice mi nueva canción “Let me cry” habla del desamor y la falta de la responsabilidad afectiva en las relaciones actuales. Muy pronto habrá música nueva, estoy emocionada y feliz de seguir creando tanto en la música como en la fotografía nuevos proyectos y de esta manera transmitir diferentes sentimientos, momentos y enseñanzas”, expresó Krishna.

Sus redes sociales: son: Instagram: @shot.by.krishna, Instagram música: @krishnaduch, Spotify: Let me cry- Krishna.

Paola Almanza, creó el proyecto: PiensaBonito.Fem, el cual esta dedicado a que las mujeres conecten con su creatividad y se inspiren de la experiencia de otras mujeres.

“Buscamos aprender y fomentar el respeto ante la diverisdad de opinion, somos una comunidad que se enfoca en apoyar la creatividad femenina y de que manera desarrollarla. El proyecto nace de un problema enfocado principalmente a la falta de empatia y respeto a la opinión de otra mujer, sobre todo en los temas controversiales, PiensaBonito.fem es un lugar donde buscamos los temas que tenemos en común y los podemos platicar y escuchar sin juzgar”.

Para conocer más de esto, puede ingresar al Instagram: @piensabonito.fem, al Facebook: Piensabonito.fem y/o al Tiktok: piensabonito.fem.

Angela Mendias comenzó con Yume Bakery's un emprendimiento que surgió el 2 de noviembre del año pasado, este consiste en la repostería/pastelería.

“Para ser sincera, esto nació por cuestiones terapéuticas y ya de ahí empecé a amar todo lo que mis manos podían crear. Me di cuenta de la gran felicidad que producían mis productos a las personas que me encargaban sus postres y ahí fue cuando decidí a lanzar una marca en el mercado de Aldama”.

Algo que esta joven siempre ha dicho es que no ella no hace solamente un simple pastel sino que lo convierten en los momentos importantes de las personas que confían en su trabajo.

“Actualmente estamos planeando en hacer una sucursal en la ciudad de Aldama y posteriormente extendernos hacia la Ciudad de Chihuahua. Algo que aprendí, es que cuando amas tu trabajo realmente no estás trabajando”.

Las redes sociales son: https://instagram.com/yumebakerys_pasteles?igshid=YzAwZjE1ZTI0Zg==.

Dayana Margarita Torres Román es creadora independiente de emprendimientos locales; su primer proyecto comenzó en 2020, en plena cuarentena, con muchas ganas de crear y $150 ahorrados empezó a buscar proveedores de accesorios y maquillaje para chicas de su edad (16) a un precio económico, pues en aquel entonces ella estaba estudiando.

“Después de unos días pude conseguir mi pequeño inventario y subir mi primer actualización a mi página "Sweet and Beauty" en la cual al momento de realizar la entrega a domicilio te dábamos un dulce de regalo, para lucir bellas y ser dulces. Duramos nuestro primer año con la modalidad virtual y entregas a domicilio, fue hasta el 2021 que participé en un bazar físico en el cual nos conoció mucha gente y nos encantó la atención al cliente en el momento”.

Las redes sociales son: Sweet and Beauty https://www.instagram.com/_sweet.and.beauty_

Sweet Bazar https://www.instagram.com/swt_bazar.

Estefanía González trabaja con la técnica de papel mache, su proyecto se llama Piedra Milagro y a través de la creación de las piezas artesanales que realiza haciendo una pasta de papel y otros elementos que al mezclarlos crea una masa moldeable y al secar es una pieza solida que pinto a mano.

“La inspiración principal fueron los "milagritos" estás artesanías mexicanas símbolos del sincretismo que existió en nuestro país y que es parte de nuestra identidad y estética mexicana. Los corazones y piezas que hago han sido para mí además una oportunidad de emprender y poder vender y compartir mi arte también a través de impartir talleres donde otras personas aprenden la técnica y realizan sus propias piezas”

Lo que más le gusta a ella es poder conectar con las personas que les gustan sus piezas y que aveces le cuenten una historia para que la pinte en los corazones y le den un espacio en la decoración de sus hogares o para un regalo especial es algo que me motiva a seguir creando.

“Me siento orgullosa de ser norteña y rescatar que aquí también podemos crear y trabajar estas técnicas y dar nuestro sello a las herencias culturales, integrando lo moderno, trabajar desde la intuición y creatividad compartiendo lo que hago me ha dado la fuerza y valor para continuar con esta actividad”.

Las redes sociales son: Instagram: @Piedramilagro y Facebook: Piedra Milagro

Janis Orozco tiene el negocio Nolitacuu, una tienda de compra y venta a consignación de moda auténtica de segunda mano, la cual opera a través de una económica circular en donde puedes comprar y vender tus prendas en un solo espacio, dirigida para las mujeres, jóvenes y adolescentes de nuestra ciudad, mejorando sus hábitos de consumo e impulsando el consumo local y consciente.

Este modelo de negocio nació en julio de 2017, siendo una alternativa para renovar y encontrar un estilo único pagando poco.

A ellos los pueden encontrar en: www.nolitacuu.com, en la avenida Mirador 7532-3 Chihuahua, Chihuahua y en instagram y Facebook como: @nolitacuu.

Vero Rivera es contadora pública, su proyecto es de servicios contables y fiscales, ofreciendo apoyo a emprendedores y empresas que lo requieren.

“Hace 3 años inicié este proyecto al ver la necesidad de las empresas y nuevos empresarios y con la finalidad de apoyar con estrategias de control interno y fiscales; hace unos meses tomé el proyecto de lleno para así poder encaminarlo a su crecimiento, siempre me ha gustado la docencia, por lo que busco herramientas y formas que den un mejor entendimiento para todos a la hora de brindar la información a los interesados, mi red social es: Instagram: vero.Rivera”.

Fotografía Aleuz es un emprendimiento de fotografía, donde la pasión por capturar la belleza de la naturaleza y la vida, se convirtió en una forma de obtener un ingreso económico extra.

“La mayor parte de mi trabajo se centra en captar imágenes de individuos, ya sea en retratos o en movimiento y de momentos para conectar consigo mismos o para crear memorias a partir de eventos importantes con seres queridos”

La idea de este negocio surgió a partir de comentarios de amigos y familia, que me motivaron a realizar sesiones fotográficas en los campos de flores de Cempasúchil que se ponen durante los meses de septiembre y octubre en Tabalaopa, luego de dos años, creció a partir de la confianza de clientes que me iban recomendando con otras personas, comencé a tomar cursos en línea en diversas platgaformas y a comprar poco a poco el equipo necesario, además de invertir tiempo en redes sociales para promocionar mi trabajo. Las redes sociales: IG y FB Fotografia_Aleuz.

Rosa María Sánchez creó BB Nice, un negocio que surgió desde la creatividad y el emprendimiento de esta mujer que se dedica desde hace varios años a crear moños para niñas de diferentes personasjes como la Sirenita, la Bella y la Bestia, Toy Story entre otros personajes.

Sus clientas, principalmente niñas disfrutan de todas sus creaciones; además, Rosa María también crea tutus y accesorios para cada temporada; en esta ocasión prepara todo lo navideño.

Así mismo, recientemente arrancó con su sobrina, arrancó el proyecto de venta de suculentas en tazas personalizadas las cuales son perfectas para regalar en una ocasión especial.

Las redes sociales son: https://www.facebook.com/bbnicecreaciones/photos en Facebook y https://www.instagram.com/bbnicecreaciones/, en instagram; para las plantas en esta misma red social es: https://www.instagram.com/detallessuculentoscuu/.