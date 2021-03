Mujeres policías abandonadas para hacer frente a manifestaciones

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Las mujeres policías en todos los estados del país no cuentan ni con la empatía ni el apoyo de las autoridades y las agresiones de las que son víctimas cuando se presentan manifestaciones como la del pasado 8 de marzo, deben ser castigadas, dijo en entrevista Alejandro Desfassiaux, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

Añadió que México necesita un sistema judicial eficiente que consignen y penalicen dichos actos pues consideró que en la actualidad nos encontramos ante una puerta giratoria, “detenido que entra, detenido que sale” y esto dijo, obedece a que las fiscalías no están preparadas de manera adecuada.

"Las fiscalías tienen mucho que hacer y están totalmente incapacitados, además que no existen los protocolos adecuados de consignación porque no es posible que agredan a las policías y no haya una consecuencia, las autoridades deben garantizar su seguridad y equiparlas con cascos y escudos que no sean perforados y quemados" aseguró.

El pasado 8 de marzo, en varios estados de la República Mexicana hubo varios destrozos y la autoridad no reacciona, lo cual es delicado porque una cosa es que nos manifestemos de cualquier cosa que no nos parezca, que me parece correcto, pero otra cosa es que el derecho a manifestarnos se convierta en el derecho de destrozar.

“Ahora por algún motivo, el tema de poner mujeres protegiendo manifestaciones de mujeres, que me parece correcto también, pero lo verdaderamente grave es ver mujeres agrediendo a mujeres policías de una manera dolosa en donde la mayoría de las lesionadas son estas mujeres policías que salieron tan lastimadas”.

Consideró acertado que haya mujeres policías haciendo labor de contención y prevención en las manifestaciones, sin embargo, agregó que no se puede permitir que haya destrozos pero sobre todo que no existan personas consignadas y que además se lesione a estas mujeres cuando estamos hablando del mismo género.

Abundó que el tema de la contención debe ser de manera dinámica, es decir, buscar detener al agresor sin generarle un daño mayor a pesar de que él sí lo esté haciendo pues considera que al ser un grupo numeroso de manifestantes sienten el dominio y contar con gran poder.

“Este gran poder les genera un tema de impunidad, entonces, cuando la policía no está preparada y capacitada, no sólo físicamente sino también en que tengan los equipos que permitan contener y disminuir una agresión esto seguirá multiplicándose, porque se dan cuenta que cualquiera puede hacer una manifestación y generar daños sin que haya una reacción todo se incrementará” enfatizó.

Insistió en que es fundamental dar equipo suficiente a mujeres policías, por ejemplo, un escudo blindado que no pueda ser perforado ni quemado, además de contar con lo necesario para que en caso de que sean atacadas con aerosoles, gasolina y otras sustancias, ese mismo escudo las proteja de pies a cabeza.

“Es que para ellas es muy difícil manejar la estabilidad de un escudo cuando o proteges los pies o la parte de tu cara y que haya reacciones de detención y consignación a quien agreda a cualquier policía pero de manera inmediata en caso de manifestaciones para poner un alto y dejar de permitir estos actos. Debe haber una ley que permita el derecho a manifestarse sin afectar a otros” sentenció.

Recordó que según la ONU hay más de 10 mujeres asesinadas al día, sin embargo, en México no hay protocolos de prevención en casos de agresión además de que no hay instituciones sólidas