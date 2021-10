Multan a empresa por tirar desechos en predio

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio informó ayer que se aplicó una multa de ocho mil 962 pesos, correspondiente a 100 Unidades de Medida Actualizada (Umas) a la empresa de reciclaje de aceites y grasa denominada Fatsa Clean, por presuntamente haber tirado aguas negras en un predio particular.

Lo anterior, luego de que se hiciera viral un video y fotografías de una pipa de la compañía en la que se tiraba agua sucia en la tierra y posteriormente se presentó una denuncia anónima a la dependencia municipal, razón por la que se procedió a investigar. Esto, ocurrió hace casi una semana, de acuerdo con la autoridad municipal.

“Se atendió la denuncia ciudadana en la cual se desprende una serie fotográfica y video en los cuales se aprecia como empleados de la empresa Farsa Clean se encontraban derramando un líquido aparentemente aguas residuales.

Por lo que los guardianes ecológicos se dieron a la búsqueda del predio contaminado donde efectivamente se corrobora la información proporcionada implementando una sanción por el daño causado al suelo y a la atmósfera.

No fue posible localizar el camión, sin embargo fue puesta una sanción de 100 Umas al propietario de la empresa, solicitando la reparación del daño ocasionado en este espacio antes señalado”, manifiesta la dependencia municipal en un comunicado.

No obstante, Marco Polo Morales, quien se identificó como propietario de la empresa, manifestó que actualmente está en proceso de aclarar esta situación, ya que aseguró que nunca se derrochó agua contaminada de la unidad, sino era líquido sucio de un aljibe, por el uso para limpiar y en el terreno donde se hizo, fue a petición del dueño, que solicitó para humedecer la tierra, pero no era contaminante.

Reconoció que el camión mostrado en dicho video es de su propiedad, pero el agua no está contaminada, ya que debido a la inundación que sufrió un aljibe a causas de las lluvias, se tenía que desechar, pero fue en un predio de un particular, que no causó ningún daño a la tierra, razón por la que busca tener todos los elementos con las autoridades para quitar la multa o sanción, ya que argumentó ser una empresa responsable con el medio ambiente y es de reciente creación, por lo que ha sospechado de competencia desleal por parte de otras compañías.

“Ya he estado en las oficinas de Desarrollo Urbano del Municipio para aclarar esta situación, también en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), les he aclarado esta situación y absolutamente no se trató de agua contaminada. Me parece muy mala fe que gente anónima quiera perjudicar a un negocio que está empezando, por eso queremos aclarar todas las dudas ante la autoridad y a la gente”, manifestó el empresario, quien se mostró abierto a mostrar el sitio donde se hizo esta acción para verificar que efectivamente no había afectación.

La compañía se dedicada a la transformación y reciclaje de aceites vegetales usados así como a la instalación, venta y mantenimiento de trampas de grasa para su restaurante o negocio. En su misma página de internet, dice que está comprometida con la calidad del cliente y la sustentabilidad del medio ambiente.

Presta servicios de limpieza de trampas de grasa, de campanas, troneras, fosas sépticas, compra y venta de hueso, así como aceite vegetal, mantenimiento de extractores, aires, calefacciones, freidoras, también elaboración de trampas, troneras campanas y mesas de trabajo. Todo esto muy utilizado en restaurantes e industrias. En este mismo tema, parte del equipo de este medio de comunicación acudió al Registro Público de la Propiedad para solicitar información de la compañía, pero la respuesta de la autoridad fue desconocer el nombre de la empresa y giro.