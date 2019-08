'Municipio no intervino en redada': Maru Campos

Chihuahua.- El Municipio de Chihuahua no intervino con elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en el operativo que implementó el Instituto Nacional de Migración (INM) en hoteles de la ciudad para detener a extranjeros, según informó ayer la alcaldesa, María Eugenia Campos Galván, quien aseguró que el trato a estas personas por parte de la administración es digno.

Según el reporte dichas acciones fueron llevadas a cabo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Comisión Estatal de Seguridad (CES) y Policía Vial, más no participó la Policía Nacional.

“Estas son acciones que no compete al Municipio y que no han solicitado apoyo”, expresó la presidente municipal, quien explicó que su gobierno es humanista y no hay persecución contra ninguna persona aunque fuese migrante.

Anteriormente, había argumentado que existe una atención a los migrantes que pasan por el municipio y trato digno, sin embargo también contempla que han ocurrido problemas de seguridad hacia ellos y la misma población chihuahuense, como es el caso de la menor que fue raptada por un hombre de origen hondureño y finalmente fue encontrada, además de algunos abusos contra los extranjeros.

Además, destacó que el problema también radicaría en la migración por la gente que se quedaría en la frontera y algunos en la capital del estado, cuando el objetivo es cruzar a Estados Unidos.