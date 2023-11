Murió por golpiza callejera y no en combate de taekwondo

/ La víctima vivía en la colonia Juan Güereca

Chihuahua.- Con golpes en todo el cuerpo, un joven indigente de la colonia Juan Güereca, Julio César Pérez Vázquez, fue atendido en el Hospital Central el sábado, de donde fue dado de alta a las pocas horas, pero falleció el lunes siguiente en la casa donde era cuidado por familiares.

Julio había dejado su hogar desde mucho tiempo y enfrentaba problemas de adicciones. Apenas en septiembre había cumplido 27 años de edad y más de siete de vivir en las calles de esa zona de la periferia al norte de la ciudad, donde fue encontrado golpeado y casi inconsciente el sábado por la mañana.

El cuerpo del joven fue recogido de la casa de su madre en la calle Oxígeno, de la colonia en mención, por agentes del Ministerio Público y personal del Servicio Médico Forense, quienes lo trasladaron al C-4 para practicarle la autopsia.

En el lugar, algunas versiones surgidas de vecinos y agentes policiacos apuntaban a que el joven peleaba en algún lugar o practicaba algún deporte de contacto, sin embargo, ayer sus familiares indicaron que desconocían el origen de esa información.

Entrevistada en su casa, la madre de Julio narró que su hijo dejó el hogar desde hace unos siete años, pues se negaba a estudiar, trabajar o seguir reglas, por lo que abandonó la casa y se fue separando de la familia, incluso de sus hermanos.

A ella la visitaba de vez en cuando, ocasionalmente la buscaba y era muy cariñoso cuando la veía, pero siempre enfrentó problemas de adicciones que nunca pudo superar. Así, dijo, es como le gustaría recordarlo, en sus buenos momentos.

Sin embargo, indicó que desde su salida del hogar vivió como indigente, no tenía dónde dormir ni una forma de ganarse la vida, por lo que supone que su muerte derivó de algún pleito con algunos pandilleros, pero ni siquiera sabe si fue en la misma colonia o sector.

Explicó que el sábado por la mañana, unos vecinos le avisaron que unos muchachos traían a su hijo todo golpeado, pero no le dijeron dónde lo habían recogido ni lo que había sucedido. Únicamente se lo dejaron en su casa, de donde se lo llevó al Hospital Central para que lo revisaran.

Dijo que traía moretones y heridas en todo el cuerpo, varios golpes en la cabeza y cara, pero al ser valorado médicamente, después de unos estudios, los doctores del nosocomio le informaron que al parecer sólo traía las lesiones externas, pero no había fracturas ni otros daños externos.

Por ello, señaló, lo dieron de alta rápidamente y se lo volvió a llevar a la casa para recuperarse, sin mostrar señales de gravedad durante el tiempo que estuvo reposando.

Fue el lunes cuando se levantó de la cama para ir al baño que se desvaneció y ella llamó a la ambulancia dado que no le respondía ni recobraba la conciencia. Al ser revisado por paramédicos le informaron que no traía signos vitales y que la causa de la muerte podría haber sido la presencia de algún coagulo en la sangre no detectado que le hubiera provocado un infarto cardiaco o cerebral.

La madre de Julio lamentó la forma en que su joven hijo terminó su vida y dijo que estará al tanto de las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado, además de que aclaró que no era deportista ni participaba en peleas, como indicaron los reportes iniciales.

Por otra parte, vecinos de la colonia Juan Güereca informaron que por las noches es muy común la presencia de pandilleros que toman algunas casas solas, terrenos baldíos y parques como guaridas para drogarse, además de que hay robos en pequeño precisamente para conseguir drogas y peleas entre los mismos adictos del sector.

Aunque no ha sido identificado el lugar donde fue golpeado el joven Julio, los habitantes de la colonia dijeron que hay varios puntos, incluso cerca de la avenida principal de la colonia, la Guillermo Prieto Luján, donde se han registrado peleas entre malvivientes durante mucho tiempo.