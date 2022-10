Música de ultratumba en el Hard Rock

¿Sabes qué fue lo que acabó con el Hard Rock Café de Chihuahua? Fue un pinche fantasma, neta, y yo estuve ahí, y nadie me lo contó, fue una vez que nos aventamos a corroborar la no existencia de los fantasmas y que terminamos bien cagados de miedo.

Te habrás de acordar dónde estaba el Hard Rock, ahí en Paseo Bolívar y casi calle Décima. Años de distancia ahora, me entra la duda de que fuera una franquicia de la marca original, aunque eso es lo de menos, porque el concepto se respetaba muy bien. Ahí mero estuvo, ahí donde duró años la sola guitarra puesta en la fachada. Yo me acuerdo, carnal, muy bien que me acuerdo de cómo pasó lo que pasó, porque la noche que nos empezamos a dar cuenta, se estaba presentando “Fin”, una bandazaza de pocas...

Tú no los conoces, pero los “Fin” eran unos batos bien normalitos en el día, que por la noche se convertían en maestrazos de lo que se conoce como música alternativa. La banda tocaba folk mestizo, reggae (nada que ver con el actual reguetón) y punk rock. Estaban, y creo que siguen tocando, el “Memo” Gutiérrez, el Omar Alonso “Rupitt”, Edgar Mauricio “El Chino”, Adrián “Jebi” Ramírez, y el maestro Jorge Eduardo Moreno, el “Yorsh”, que te lo presenté una vez en un antro.

Bueno, con decirte que esa noche llegó raza hasta de Juaritos atraída por la fama de los músicos, y la tocada fue un exitazo de poca madre.

Pues cuando los muchachos ya habían hecho “encore” como tres veces y los habíamos regresado a puro grito pelón con aplausos, muchos nos dimos cuenta de que había una cierta e indefinida música de fondo...

¡Qué raro! -pensé-, parecen coros de iglesia. Y los “juaritos” se fueron medio asustados con lo tétrico del efecto de sonido que salía directamente de las paredes.

Danny Vázquez, el dueño del bar, se sacó todo de onda, pero como la música se interrumpía y luego regresaba para difuminarse entre los cuartos de la casona, yo creo que fingió que no pasaba nada.

Otra noche, pero de esas en que se presentaron varios valores locales sin mayor trascendencia, volvieron los fondos misteriosos. Yo pensé que el Di Yei nos estaba jugando alguna broma, pero de muy mal gusto, porque por muy malo que sea un artista, pues no le pones fondo, es una grosería... any way...

La ex del Hard Rock es una casa bien antigua, que rentó el Danny Vázquez para el café. Tú has de conocer al Daniel, ahora es diseñador de la Universidad.

Un fan de la música medieval identificó los ruidos fantasmales como cantos gregorianos, ¿te acuerdas de que se pusieron de moda en la década antepasada? Bien gachos y bien aburridos, pero ahí nos llegaban muy macabros, porque salían de la nada.

Pues estábamos un día tu servilleta, estaba Carlos Mario Armendáriz y el Danny Vázquez, y que le dice el Carlos Mario al Danny que había fantasmas en el café, y que si no pensaba hacer nada.

“No cabrón, no es cierto, imagínate qué mala fama agarraría el café si se supiera”, replicó el Danny.

Y creo que fui yo, no me acuerdo bien de ese detalle, pero el caso es que alguien propuso que fuéramos en la madrugada a cerciorarnos a ver qué chingados era eso de los ruidos. Fuimos una vez a las tres de la mañana. Nos metimos y, estando adentro, lo primero que escuchamos fue que alguien se quería meter al local por la puerta que daba al patio. Fuimos allá. Se escucharon los toquidos bien claros, pero en la entrada no había nadie, y ni señas de que alguien hubiera estado ahí, porque vimos que había una tela nueva de araña.

Nos comenzamos a asustar.

Regresamos al bar y se sintió que bajaba por las escaleras un viento frío, y en seguida se escucharon de nueva cuenta sin fondo musical ni nada, los cánticos gregorianos, bien claritos.

El Carlos Mario, quien estuvo en el Seminario, igual que el tocayo suyo Carlos Mario Alvarado, empezó a hacer una especie de exorcismo a base de puros rezos y de pintar con un gis la señal de la cruz por toda la pared.

Los coros nunca se fueron, y de ahí en adelante, sirvieron como acompañamiento de todas las presentaciones de solistas o grupos.

A raíz de esto, Danny Vázquez empezó a buscar a quién traspasar el local, y pues ahora, ya sabes, ya no hay más Hard Rock Café en Chihuahua .