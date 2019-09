Nada ha cambiado en el lugar donde la dejaron muerta

Chihuahua.- En la calle 86ª de la colonia Ampliación San Jorge el pasado mes de mayo fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven Myrna, víctima de feminicidio, crimen que cimbró a la sociedad chihuahuense.

A cuatro meses de este hecho nada ha cambiado en este sector en el que las autoridades incluso tuvieron reuniones con vecinos que denunciaron la falta de alumbrado público y otras carencias que continúan sin resolver.

Sin embargo, este es tan sólo unos de los varios crímenes que se han presentado en 2019 por razones de género.

“La calle sigue en las mismas, rateros y todo. Aquí tiraron a la niña enfrente, mis hijos todavía no se venían a vivir porque no hay agua, luz, drenaje. Ahorita ya limpiamos porque venían y aquí tiraban la basura, y a ver si ya empiezan a vivir”, dijo una de las vecinas de la zona en la que encontraron el cuerpo desnudo de la joven.

Varios de los vecinos señalaron, que hubo luego del hecho juntas con los vecinos, para ver sus necesidades e incluso se aprobó un recurso específico para llevar servicios y pavimentación a la calle, sin embargo del compromiso que se acordó para el mes de agosto no se ha vuelto escuchar nada.

Son los propios vecinos quienes instalaron focos y luces en los postes con el fin de que se viera un poco más en las noches.

“A mis hijas yo ya no las dejo salir solas, es que no se puede con tanta cosa. La situación es grave y no atienden las peticiones”, destacó una de las entrevistadas. Según las investigaciones Myrna fue atacada por una persona de su confianza quien se ofreció a llevarla a su casa luego de una fiesta.

El hombre fue identificado como Víctor Manuel A. F. alias “El Cóndor” quien era vecino de la víctima y que la agredió en la citada calle donde abandonó su cuerpo. Actualmente el presunto agresor permanece en prisión preventiva luego de que tras la audiencia de vinculación a proceso la jueza de control determinara un plazo de 5 meses para concluir con la investigación, plazo que se cumplirá el próximo mes de octubre.

El caso de Myrna, es tan sólo uno de los 26 feminicidios que se contabilizan desde enero hasta agosto de este 2019 y en el que recientemente se encuentran el de María Ermelinda Jiménez que aunque su asesinato fue cometido el mes de agosto, su cuerpo fue encontrado el pasado 14 de septiembre y que sin embargo aún no se tienen indicios de él o los homicidas.