'Nadie nos ha pedido que renunciemos a Morena': Maite Vargas

/ Tomada de internet

Chihuahua. – La diputada federal Maite Vargas, coordinadora del movimiento de apoyo a Marcelo Ebrard en Chihuahua, dijo esperar que el excanciller tome la mejor decisión y se una a las filas del proyecto de Morena, que ahora encabeza Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con su criterio, Ebrard Casaubón tiene todo el derecho de inconformarse por el resultado de la elección de su partido, derivado de las numerosas incidencias que reportó durante el proceso.

“El lunes estamos convocados a una reunión en donde dará a conocer las decisiones al respecto y tiene todo el derecho a no estar de acuerdo con los resultados, a visualizar otras opciones, pero también tenemos gran responsabilidad con el movimiento en este momento. Esperamos que Marcelo tome la mejor decisión, se limen asperezas y unamos fuerzas para el proyecto de Morena”, declaró.

Resaltó que Chihuahua tuvo de los mejores resultados a favor del ex canciller mexicano, pues en las últimas tres semanas previas al proceso registraron a 25 mil 384 personas que ofrecieron su respaldo al proyecto por la Presidencia de la República.

Reconoció que la mayoría de las personas que conformaron los diferentes grupos ‘ebradoristas’, no pertenecen a Morena y por lo tanto, no podrían renunciar a donde nunca han pertenecido, sin embargo a los que sí forman parte de las filas de Morena, los llamó a la unidad a favor no de algún proyecto en específico, sino del partido.

Reconoció a la gente que dijo, estuvo al frente del cañón en Chihuahua, donde lograron una gran aceptación al proyecto de Marcelo. “En Chihuahua cumplimos la tarea”, externó, resaltando el trabajo que realizaron en los municipios

“A veces se gana, a veces se pierde, es parte de la vida, pero siempre se tiene oportunidad de aprender de los procesos. Es una reflexión personal y colectiva. Mis respetos al licenciado Marcelo y estamos muy satisfechos de los resultados de la tarea.

César Lozano T. / clozano@diarioch.com.mx