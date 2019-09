'Nadie vio cuando tiraron el cuerpo de mujer en plena calle'

Chihuahua.- Con total impunidad el cuerpo sin vida de una joven mujer fue abandonado en una calle de la colonia Villas del Real el pasado sábado luego de las 6 de la tarde. La joven de aproximadamente 25 años aún permanece en calidad de desconocida, y él o los homicidas dejaron su cuerpo escondido entre un matorral en esta poblada colonia. Los vecinos no vieron nada, porque luego de que se mete el sol, por más de dos kilómetros de baldío ya no se ve nada, pues señalaron que la calle no cuenta con alumbrado público.

Se trata de la calle Mina de las Cruces en el tramo comprendido entre la Avenida de las Industrias y Avenida Paseo del Real, donde se ubica más de un kilómetro de terreno baldío en el que los propios colonos temen pasar de noche debido a que se sienten inseguros en este sector.

Según comentaron los habitantes de la zona se enteraron del hecho luego de la llegada de los elementos de la Policía Municipal y luego Ministerial, sin embargo comentaron que no se dieron cuenta de cuando fue abandonado el cuerpo ya sin vida, que incluso fue escondido detrás de un arbusto en plena banqueta.

Consideraron que Villas del Real es una colonia conflictiva a pesar de que vive gran cantidad de personas, incluso a varios metros frente a donde se abandonó el cuerpo de la mujer que presentaba huellas de violencia y estrangulamiento, hace años asesinaron a dos jóvenes a las puertas de su casa, por lo que aún permanece una cruz con sus fotografías.

“Si hubiera sido alguien de por aquí luego luego nos hubiéramos dado cuenta. Nosotros creemos que realmente pues venía de otro lado y la escondieron ahí. Aunque a mi hija le sorprende que nadie se haya dado cuenta lo que sí es que en la noche no se ve nada, no hay ni un poste”, comentó una de las vecinas entrevistadas.

Por lo anterior los vecinos pidieron a las autoridades poner atención en cuanto al tema de seguridad, con más rondines de la policía en la colonia.