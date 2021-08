'Navega el Titanic' en la presa El Rejón

Silvestre Juárez/El Diario Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Un modelo a escala del trasatlántico más famoso de la historia: el Titanic, navegó las aguas de la presa El Rejón el día de ayer. Se trata del barco construido por el joven estudiante de arquitectura originario de Cuauhtémoc, Alejandro Arvizo, aficionado al modelismo y quien logró esta hazaña tras un año de trabajo y la inversión de hasta 23 mil pesos.

Arvizo señaló que desde que era niño fue un apasionado de los barcos, creando a los 12 años su primera réplica del Titanic de cartón.

Fue hasta que ingresó a la carrera de Arquitectura cuando utilizó su conocimiento para crear maquetas y escalas, que decidió embarcarse en este proyecto que le tomó un año, el de la pandemia, para poder materializar en este modelo que navega en el agua

y que es controlado remotamente e incluso lanza humo de sus chimeneas, como las que contaba el original.

“Desde muy chico he construido barcos y me gusta mucho la historia del Titanic, como se desarrolló el barco, la nave más grande del mundo, en su tiempo, el más moderno, que terminó por hundirse en su viaje inaugural fue como una bofetada a las ideas humanas”, destacó. Además de ello confesó que la película de James Cameron fue parte de esta inspiración. Para lograr esta réplica investigó desde pinturas, motores, propulsión, radiocontrol para poder culminar el barco que afortunadamente, bromeó, no se hundió en esta ocasión.

Arvizo estuvo ayudado por sus padres, abuelos, y en cuestiones técnicas por el grupo de modelismo México en su capítulo Chihuahua.

El modelo, consideró Alejandro, tiene ya un precio de hasta 70 mil pesos debido a la mano de obra la funcionalidad y los detalles. Con ello mandó un mensaje a los jóvenes de Chihuahua que como él tienen inquietudes de hacer proyectos como este, “yo les diría que nunca dejen de lado la creatividad, luchen por sus metas y lo que quieren, aunque parezcan inalcanzables”, puntualizó.