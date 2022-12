Navidad con sabor a ausencia

No puedo ser feliz, a veces me invitan a fiestas y quizá voy un ratito pero luego veo a jóvenes de la edad de mi hijo y me pregunto: “¿mi hijo dónde está?” YESENIA CARRERA Madre de Carlos

“Es muy difícil vivir estas fechas con la ausencia de un hijo; es muy triste ver una silla vacía, muy lamentable no poder preparar su comida favorita, es un dolor inexplicable que no se puede explicar pero que una vez que se vive es muy doloroso. Es algo que no se le desea a nadie”, esas fueron las palabras de Yesenia Carrera Aragón madre de Carlos Antonio Perales carrera desaparecido desde el veintinueve de agosto del 2015 junto con otros seis compañeros.

De acuerdo con el testimonio de Yesenia, su hijo se encontraba trabajando en aquel entonces en una antena para la Fiscalía General del Estado en la comunidad Lebarón.

“Él y otros seis compañeros más desaparecieron con él. Cuando pasó eso yo sentía un hueco en mi corazón, sabía que algo no andaba bien y cuando fuimos a buscarlo sólo estaban sus cosas y desde entonces, no hemos sabido nada de ellos”, expresó la madre.

Carlos Antonio, tenía 28 años desde que desapareció y desde entonces su madre no ha dejarlo de buscarlo.

“Justo cuando pasó eso, a mí recién me habían detectado cáncer en la tiroides; cuando me dieron el diagnóstico yo no tenía miedo, pero al no saber nada de mi hijo fue cuando me comencé a preocupar por que yo decía, si yo me muero quién va a buscar a mi hijo”.

Para ella, el pasar por una situación así le ha cambiado toda su vida pues desde entonces, Yesenia asegura ya no ser la misma.

“No puedo ser feliz, a veces me invitan a fiestas y quizá voy un ratito pero luego veo a jóvenes de la edad de mi hijo y me pregunto: “¿mi hijo dónde está?” incluso en la familia te hacen a un lado porque me puede pasar algo a mí por qué quien sabe en qué andaba metido y la autoridad, lamentablemente, hace los mismos señalamientos”.

Al cuestionarle que mensaje le diría a su hijo en esta época navideña, Yesenia Carrera respondió que no se olvide del gran amor que ella lo tiene y que no ha dejado de pensar el él ni un solo día.

“Quiero decirle que esté dónde este, le eche muchas ganas y que lo espero con los brazos abiertos; que lo que más deseo es volverlo a ver vivo y volverlo a abrazar porque lo amo y a quien lo tenga que lo deje libre y que si ya los mataron, los dejen en algún lugar en donde no los oculten”, expresó entre lágrimas la madre de Carlos Antonio.

En días pasados, familiares de víctimas de desaparición acudieron al árbol navideño el cual fue colocado en la Plaza del Ángel y ahí colocaron estrellas con las fotos de sus seres queridos, esto con la intención de visibilizar los casos de personas que cuentan con reporte de ausencia.

“Se ve muy bonito decorado pero en lugar de invertirle en esos lujos para que la ciudad se vea tan bonita en esta temporada, por qué no le invierten en que las búsquedas sean efectivas para nuestras víctimas”, concluyó Yesenia.

Actualmente a nivel estado, por lo menos 3 mil 500 niñas, niños, adolescentes hombres y mujeres cuentan con reporte de ausencia.