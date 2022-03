'Necesario, atender salud emocional que enfrentan policías'

Chihuahua.- Estrés postraumático, trauma vicario o manifestación de la experiencia traumática de la víctima, son parte de los trastornos que la profesión de policía trae consigo, sobre todo en un estado con altos índices delictivos como es Chihuahua. La experiencia policial conlleva profundos niveles de activación de estrés emocional que van desgastando la salud emocional de los elementos, lo que “puede afectar toda su esfera vital, y por tanto, su conducta particular y profesional”.

Así lo destacó el psicólogo Norberto Guerra en su libro Vocación Azul que fue presentado el pasado viernes en esta ciudad. En dicha publicación el psicólogo, quien se desempeñó en el departamento de reclutamiento y selección de cadetes de la Fiscalía General del Estado, busca detectar las áreas de oportunidad para la correcta atención de la salud emocional de los elementos policiacos al proponer la creación de una Clínica de Tratamiento de Trastornos Operativos.

“Son pocas las ocupaciones que pueden llevar a sus trabajadores a niveles de activación de estrés emocional tan profundos, costosos e intensos, como los que origina la actividad policial, amenazas de muerte, testigos de violencia familiar, de violencia de género, alteraciones peligrosos del orden público, robos con violencia con uso de armas de fuego o arma blanca, incendios, suicidios, intentos de suicidios, heridos por accidentes viales, ejecuciones de compañeros, enfrentamientos armados, intentos de ejecución, etc., esta profesión es catalogada como de “alto riesgo”, por lo tanto los niveles de estrés siempre están muy arriba de lo normal”, explica Guerra.

Según detalla el ser testigos de escenas crudas de violencia tiene un impacto inmediable que impacta desde novatos hasta experimentados, hombres y mujeres y deja en ellos una huella emocional cuyos síntomas aparecen de manera súbita o de forma gradual, detalla.

Sin embargo la contención psicológica no está garantizada y debido a las condiciones laborales se hace más complicado que la reciban. “Los afectados tienen grandes dificultades para disponer de una asistencia adecuada (horario rígido, funciones operativas, rechazo a recibir atención), a su malestar psíquico (se han de dirigir a instituciones sanitarias públicas, con poca atención real, o a privadas, con un alto costo económico), debido a esto, se hace necesario disponer de equipos especializados en salud mental policial”, abunda.

Por ello Guerra hace hincapié en la necesidad de detención psicoterapéutica a los elementos para lo que propone la creación de una Clínica de Tratamiento de Trastornos Operativos (CTTO) “ con especialización en atender los traumas y trastornos que se despliegan del mismo quehacer policial”, esto debido a que, señala posteriormente “En el trabajo de un policía, se han de tener muy en cuenta las consecuencias negativas que pueden derivar sobre la sociedad. Si el afectado continúa prestando servicio, su comportamiento profesional también sufrirá los efectos de su desequilibrio, con prejuicio para su institución y para el ciudadano con el que intervenga”.

A esto suma también la necesidad de crear entornos de bienestar social y familiar para los elementos encargados de “servir y proteger” a la ciudadanía, ya que aunado al entorno de violencia del que son testigos también son víctimas de violencia simbólica por parte de la sociedad que tiene, según estadísticas en México, una mala percepción de los cuerpos policiacos y que ha llevado a la normalización de sobrenombres, insultos y otro tipo de manifestaciones en su contra.

“De todas las formas de violencia que existen, hay una que es invisible, una violencia blanda, silenciosa, que se desconoce como tal, la violencia simbólica. Una forma muy particular de señalar y exigir, que a veces es inconsciente e involuntaria. Se vincula a la imposición de ciertos significados que estigmatizan a las personas que laboran en la institución; chotas, azules, polis, flojos, corruptos, abusones, ladrones y varios más”, señala.

“De repente sentí que mi compañero se recargó en mi hombro, mientras yo seguía disparando voltee de reojo y vi que estaba muerto”

Armando Guerra recaba también en su libro “Vocación Azul”, distintos testimonios y casos de como experiencias de violencia y muy cercanas a la muerte como ser víctimas de ataques, testigos de ejecuciones y otros provocan distintas afectaciones en los policías.

Desde la imposibilidad de disparar un arma de fuego en un campo de entrenamiento por uno de los cadetes en Ciudad Juárez que fue testigo de una ejecución mientras esperaba el autobús, hasta el ataque directo a elementos policiacos en la Sierra de Chihuahua que trajo la pérdida de sueño, revivir este momento una y otra vez e incluso el estrés emocional al escuchar ruidos fuertes como el escape de una motocicleta, pirotecnia entre otros, son algunos de los que documenta.

“Fuimos emboscados, aprovechando la disminución de la velocidad de nuestra unidad y de lo problemático del camino. Tres individuos dispararon en repetidas ocasiones en contra de nosotros, era tal la cantidad de metralla que parecía que eran una docena de individuos los que nos estaban atacando. Nos defendimos, pero mi compañero cayó muerto. O inmerso en mi esfuerzo por repeler el ataque, no supe, no me di cuenta que se recargó en mi hombro, mientras yo seguía disparando a los tipos que nos agredían, voltee de reojo y vi que mi acompañante ya estaba muerto”, destaca en el testimonio de un policía.

Depresión, ansiedad, entre otras afectaciones a su salud emocional y mental son pues varias de las consecuencias que se han documentado en los elementos policiacos de Chihuahua. Con lo que por lo expuesto por el psicólogo es imperante ofrecer mecanismos públicos de contención emocional y reparación de las consecuencias en la salud mental que enfrentan los policías. Asimismo desde el nivel social mejorar la relación y conocer las experiencias y dificultades que enfrentan los elementos, no sólo en su nivel personal, sino que afectan también directa o indirectamente a sus familias.

La publicación Vocación Azul estará a la venta al público en próximos días y es un material bibliográfico que busca destacar las áreas de oportunidad y llegar a incidir positivamente en las políticas públicas para poder atender este aspecto en los elementos de policía del estado de Chihuahua.