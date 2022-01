Necesario Relleno Sanitario para 2024

Chihuahua, Chih.- El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que si Chihuahua no cuenta para abril del 2024 con un nuevo relleno sanitario no habrá donde depositar la basura de los chihuahuenses, lo que representaría un grave problema. Esto al señalar que las declaraciones y propuestas de consulta del diputado Óscar Castrejón retrasarían este proyecto prioritario, dijo.

“Estaremos atentos al procedimiento, el problema no es la consulta de si se requiere o no, yo creo que es evidente la respuesta. El gran problema es el retraso en el que quiere meter al proyecto que como les digo la situación es que si en abril del 2024 no hay relleno sanitario las bolsas de basura que los ciudadanos saquen en ese mes no habría donde depositarlas”, puntualizó.

Señaló que además la inversión que debería hacer el municipio para la consulta es mejor invertirla en el proyecto, en el que garantizó transparencia y hay mesas técnicas de universidades, ciudadanos.

El alcalde retó al diputado Castrejón, quien votó en contra del crédito para el proyecto a acudir a dar la cara a los vecinos aledaños al Relleno Sanitario, y ver qué piensan ellos de la situación.

Dijo que se realizan los estudios y planes ecológicos en base a la elección de los terrenos que por especulación comercial no se han revelado.