Necesita Miguel la ayuda de la sociedad

Chihuahua, Chih.- La familia de Miguel Flores Ramírez, maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACh, pide las oraciones y ayuda de la comunidad chihuahuense a fin de reunir el dinero suficiente para la atención especializada que requiere el docente, ya que se encuentra grave de salud.

Debido a su condición Miguel requiere de un trasplante de hígado, además de una atención especializada y costosa, sin embargo, su familia no cuenta con los recursos suficientes para la atenderlo, por lo que se acogen a la buena voluntad de las personas, no sólo de quienes lo conocen, si no también de la comunidad chihuahuense.

Por lo anterior, ponen a disposición de quienes deseen ayudar el número de cuenta 993801350011 Clabe 058597000015336499 de BanRegio a nombre de Mónica Flores Ramírez.