Necesitamos abrir escuelas con protocolos reforzados: Santini

El Diario

Chihuahua, Chih.- “Lo que necesitamos ya, es abrir las escuelas con protocolos reforzados” señaló hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Santini Ramos.

Esa decisión se debe hacer de acuerdo a las posibilidades o debilidades, pero se requiere hacer algo, porque será algo complicado volver a recuperar el atraso educativo.

Mientras que Laura Guadalupe Gurza, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia Filial Chihuahua (UNPF), planteó recientemente que, si los directivos de las escuelas públicas y los padres de familia están de acuerdo y sus planteles tienen la infraestructura básica necesaria “adelante con las clases presenciales, cuidando siempre los protocolos recomendados para evitar contagios de Covid-19”.

Dijo que la situación educativa es muy complicada porque los alumnos muestran ya en promedio dos años de retraso educativo ya que el sistema de educación a distancia, sobre todo el televisivo, no ha cumplido con sus objetivos.

Agregó que muchos alumnos no tienen forma de conexión remota y de los que sí, una buena cantidad carece de la vigilancia de los padres porque tienen que ir a laborar y aunque los dejen conectados a las clases virtuales se distraen y se ponen a jugar.

Laura Guadalupe Gurza indicó que se puede ver que un niño que cursa tercer grado tiene aún graves deficiencias en la lecto-escritura y matemáticas, porque el sistema de educación no ha sido el mejor, estos dos últimos años.

Respecto al regreso a clases presenciales, apuntó que es necesario tener el cuidado y compromiso de padres y maestros para eso.

La propuesta es que, si hay los protocolos adecuados y están de acuerdo los directivos, maestros y padres de familia, adelante con las clases presenciales.

Sin embargo, reiteró que, si las condiciones de la escuela no son las adecuadas, es mejor no hacer el regreso, ya que lamentablemente hay planteles que no tienen agua entubada, entonces no se puede asegurar que los niños se laven las manos, o bien, no se podrán ventilar las áreas sino tienen suficientes ventanas.

Laura Guadalupe Gurza dijo que la postura de la Asociación es que sí se reabran las escuelas, pero con las medidas adecuadas.