Necesitamos abrir puertas: Sofía Díaz

Chihuahua.- Feminista de pañuelo morado, orgullosa de llevar el apellido Díaz y el cobijo de Acción Nacional, inclusiva que hacía campaña desde que la más tierna edad, ecologista y abierta; así se define Sofía “Sofy Díaz, aspirante a Secretaria Municipal de Acción Juvenil de Chihuahua, liderazgo que dirige los esfuerzos de los jóvenes panistas locales.

El primero de abril presentó su registro formal ante el Comité Municipal de su partido, pero antes tuvo que solicitar licencia como Consejera Nacional de Acción Juvenil, conforme marcan los estatutos.

El Diario realizó la primera entrevista formal ante un medio de comunicación de Sofi, como le llaman sus amigos, una joven de 22 años que quiere abrir la puerta a los jóvenes a través de estrategias, gestiones y acción.

ED: ¿El PAN juvenil es para chavos fresas?

Díaz: El (PAN) Juvenil es de todos y para todos. Al interior la verdad es que habemos de todo, te encuentras una diversidad increíble, no todos los jóvenes panistas nos resumimos en un perfil y sobre todo me tocó ver como muchos jóvenes de todos los estilos se unían a las campañas de Maru Campos para Gobernadora y de Geo (Bujanda) para diputada.

Claro que se ve “fifí”, pero eso es una etiqueta, yo me he topado con mucha gente y nadie tiene el afán de ser clasista o de tener ganas de diferenciar y apartar a otros por su aspecto, su peinado o la colonia donde viva.

ED ¿Qué les duele a los jóvenes?

Díaz: A los jóvenes nos duele la falta de oportunidades y las puertas cerradas. Más que una gestora estoy convencida que quiero ser una líder que abra las puertas a todos los proyectos y sueños de los jóvenes a quienes se les ha negado una voz, pero sola no voy a poder.

ED: ¿Qué haces en tu tiempo libre y qué música escuchas?

Díaz: Me gusta jugar tochito desde el selectivo del Bachilleres 3 y ahora juego con Apachitas de la Facultad de Derecho, me gusta mucho la música electrónica el reggaetón y en general busco involucrarme en la política. A mí me cargaban desde bebé y me traían tocando puertas en las campañas, lo llevo en el apellido y lo llevo en la sangre.

ED: ¿Cuáles son los principales puntos de tu propuesta?

Díaz: Fomentar el voto de los jóvenes, la profesionalización, la participación universitaria en Acción Juvenil y crear un panismo joven incluyente, participativo y activo. La propuesta a la que pertenezco no se concentra en mí, sino en mi equipo que es una suma de perfiles, habilidades y personalidades.

Tenemos que hacer más conciencia de la normatividad juvenil y dar una dirección a las propuestas que hacen los jóvenes que me acompañan y se suman a las causas de Acción Juvenil por voluntad genuina.

Hija del fallecido líder Javier Gaudini Díaz, la política la obliga a madurar y piensa que aunque sea difícil llegar a los jóvenes de las colonias, en el PAN siempre deben de tener un lugar en donde se puedan formar y capacitar para la vida y los asuntos públicos.

De manera simple y sencilla, comentó que sus películas preferidas pertenecen a la saga de Harry Potter por tratarse de una sociedad de jóvenes en donde aparecen sentimientos de amor, odio, y empatía dentro de un mundo mágico.

Como Consejera Nacional de Acción Juvenil con licencia, se comprometió a llevar el sentir de los jóvenes panistas de la capital chihuahuense, a los terrenos de la política nacional de los jóvenes.