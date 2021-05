Necesitamos una ciudad más equitativa: candidata del Verde a la Alcaldía

Francisco López/El Diario

La candidata del Partido Verde a la Alcaldía de Chihuahua, Paolo Arroyo, dijo que la ciudad tiene un claro contraste en las condiciones en las que se vive en una zona a otra, por lo que explicó, su propuesta es tener una ciudad balanceada, en la que todos los habitantes tengan las mismas facilidades y servicios. “No creo que sea posible gastar 200 millones de pesos en una obra que no es necesaria, mientras que tienes a familias viviendo sin agua en sus casas”, dijo.

Comentó que en su vida profesional se ha desempeñado en varios cargos, esto a pesar de que apenas tiene 37 años, además de que es mamá de gemelos de seis años.

Añadió que ha visto cómo la ciudad avanza en algunos rubros, pero no ha sido un crecimiento justo, ya que hay sectores amplios en los que no hay servicios de calidad, pero los habitantes si deben pagar el predial. “Es injusto que el predial de una persona del sur de la ciudad que no tiene agua en su casa, sea para pagar un puente en otra región de la ciudad que tiene todas las ventajas y plusvalía”, mencionó.

Expresó que Chihuahua es una ciudad que tiene todo para ser de nuevo un referente en el país. “Mi objetivo es que la gente está otra vez orgullosa de su ciudad, que se sienta con identidad”, dijo. Indicó que una forma de lograrlo es a través del deporte, de generar las condiciones para que más jóvenes destaquen y representa a la ciudad en otros escenarios.

Mencionó que una de las acciones que tiene contempladas implementar es que las obras públicas que se desarrollen en el municipio sean realizadas por empresas de la ciudad, para que el recurso invertido siga generando riqueza en la región. “Los recursos de los impuestos de los habitantes se deben quedar en Chihuahua, porque esto genera más riqueza para las personas”, expresó.

Añadió que cuando llegue a la Presidencia Municipal retirará las puertas de las oficinas, porque muchos políticos ofrecen gobiernos de puertas abiertas, pero en la práctica esto no es real, ya que se ha encontrado personas que le han expresado que tienen más de un año esperando que los reciban en las oficinas, personas con problemas que les afecta su vida.

Uno de sus proyectos a desarrollar es la creación de una red de pequeñas estaciones o quioscos de servicios para los habitantes, en los que puedan encontrar la asistencia de seguridad, protección civil y de salud inmediata. “Podemos inhibir que se cometan delitos si tenemos a un policía cerca de las personas, ya que las cámaras son una herramienta complementaria, pero no pueden sustituir la presencia de un agente”, agregó.

Dijo que está consciente de que el reto para ella es muy grande, debido a que existen otros candidatos que inician con la ventaja que les dan sus partidos, pero apuntó que una de las ventajas que tiene es que llega sin compromisos, ya que en lo local el Partido Verde no tiene alianzas que lo comprometan.

Sobre la situación en su partido, en donde la dirigente estatal está siendo investigada, así como acusada por la candidata a la gubernatura de amenazas, expresó que se están dando cambios importantes internos, los cuales eran necesarios, ya que el partido no ha logrado avanzar como debería en varios años.