Negociará Estado con exsecretario de Duarte para no llegar a juicio oral

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado aceptó negociar una salida alterna en el proceso penal que lleva por peculado contra Jesús Manuel Luna, ex secretario particular del ex gobernador César Duarte.

Así se determinó hoy en audiencia en un juzgado de Control, en la que se dio un plazo al 29 de abril para llevar esa negociación entre ambas partes y volver a citar.

Luna lleva mas de un año detenido con prisión preventiva, acusado por haber hecho uso de aeronaves oficiales para traslado del hijo del entonces gobernador.

Mientras se hace la negociación, el ex funcionario se mantendrá detenido y queda en suspenso la posible realización de juicio oral en su contra.