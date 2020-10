Negocios de mochilas, a punto de colapsar

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Comerciantes de artículos escolares como mochilas, reconocieron que las ventas han bajado de manera drástica a causa de la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (Covid-19), que impidió a los alumnos ir a clases presenciales.

Por ejemplo, para Verónica Pineda, quien tiene su local en la calle Segunda y Niños Héroes en el Centro de la ciudad, dijo que calcula que durante los meses que ha durado la pandemia, se han vendido solo un poco más de 10 de estos artículos, cuando en la temporada escolar eran de 30 a 40 por día.

“Es que todo el año se vende, pero no como en temporada, porque en tiempos escolares es muy muy grande la venta. Ahorita si está muy sobado. Por eso también vendemos ropa y otras cosas” , comentó la comerciante.

También debido a que bajó mucho la demanda, tampoco no hubo proveedores de este producto, por lo que no tenía caso pedir si era evidente que no se iba a vender, razón por la que la mayoría de estas, estarán incluso para el próximo año, si es que el semáforo epidemiológico no retrocede.

Comentó que siempre hay buena venta porque los precios que maneja son muy adecuados, como mochilas desde los 80 pesos para niños de kínder hasta otras más elaboradas en 400 pesos, sin embargo se mantiene moderado a comparación de marcas en centros comerciales de prestigio.

Reconoció que no cree que haya recuperación económica en lo que resta del año, ya que lo que no se vendió, se considera pérdida y espera que la situación mejore en materia de salud, ya que eso orillará a que los alumnos regresen a clases, que es el fuerte de este giro, de lo contrario podría cerrar.

