Neurosis puede arruinar la vida: NA

Chihuahua.- Padecer de neurosis puede cambiar la vida de cualquier persona de manera negativa, debido a que es una causa de conflictos y discusiones. Según información de Neuróticos Anónimos todas las personas tienen neurosis, pero de una manera que les permite tener una convivencia, sin embargo un neurótico enfrenta una situación más compleja en la que actúa en un estado extremo que lo llega a hacer una persona que sufre depresiones o ira.

Neurótico Anónimos conmemoró este mes un año más de su conformación, por lo que invitó a la sociedad a conocer más de este trastorno que afecta a muchas personas sin que sepan que lo padecen. Informó que a diario quienes sufren de neurosis tienen complicaciones en su vida, sin saber cuál es el motivo.

Algunas de las características de las personas que se consideran neuróticas son: siempre malhumorado, depresivo, sentimiento de culpa, muy sensible a los comentarios, angustia en ciertos momentos del día, soledad, retraimiento, dificultad para socializar, timidez exagerada, pensar mucho y no hacer nada, pérdida constante de empleos, perdida de ganas de trabajar, mala relación con las demás personas, compulsiones lavarse mucho las manos checar muchas veces algo, delirios de persecucion, celos ,sentimiento constante de tristeza.

También se incluyen: pensamientos de suicidio, disturbios sexuales, creerse observado todo el tiempo, sentimiento de intranquilidad permanente, relaciones de violencia familiar, de matrimonio, sensación de miedo a todo y a nada, exagerar problemas, abuso de medicamentos ,insomnio, episodios de sueño alterado, voluntad debil, dificultad excesiva de concentrarse, alteración de la realidad, trastornos de identidad, constante hipocondría enfermarse de todo imaginariamente, mentir constantemente sin necesidad, constante estado de pesimismo y cansancio físico.

Agregó que las personas con neurosis tienen una emotividad superior a la llamada gente “normal” son realmente muy afectadas por tensiones emocionales como un disgusto pelea accidente o por circunstancias cotidianas las cuales al haber neurosis se ve con un grado de importancia de la que en realidad tienen los cuales son los que provocan una alteración sicoemocional.

Indicó que la persona puede reconocer que tiene un problema y encaminarse a obtener ayuda mediante una terapia de reflejo. “De no atenderse pasa de leve a grave llegando incluso a ser tratado psicológica y psiquiátricamente”, apuntó.

Expuso que en la agrupación hay personas que complementan con el grupo de la asistencia profesional, lo que ofrece resultados favorables. Destacó que una persona perturbada emocionalmente daña y afecta a sus familiares y a las personas con quien convive y en un disturbio emocional puede causar graves daños Para más información se pueden comunicar al a los teléfonos 614 4138518 Y 614 4154387, en Chihuahua existen cuatro grupos de apoyo.