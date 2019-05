Ni agua ni drenaje en primaria de Ladrilleras

Chihuahua.- Los niños de la colonia Ladrilleras Norte se han acostumbrado a las carencias de servicios básicos, como lo es el agua potable en las escuelas, que además también la padecen en sus hogares.

Es el caso del Centro Joshua, un plantel con apenas dos salones que surgió de la necesidad de llevar educación a esta colonia alejada de la mancha urbana, pero que desde su formación no cuenta con drenaje ni red de agua potable, sólo un tinaco de mil litros para las principales actividades relacionadas con la higiene.

La pipa que se encarga de surtir el agua a esta colonia les llena este tinaco, única fuente de este recurso, pero que tampoco cuenta con una instalación hacia los baños, por lo que son los propios niños y las maestras quienes se encargan de llenar los botes que luego vacían en los excusados.

Las maestras explicaron que el agua para beber la llevan en garrafones casi diariamente, ante la falta de bebederos.

La escuela que es parte de un proyecto educativo de parte de la asociación civil Joshua, que cuenta con varios convenios con empresas y fideicomisos, que se mantiene a través de donaciones.

No obstante, la institución sufre las mismas carencias que tiene dicha zona, como lo es la falta de una red de agua potable. Las labores diarias y educativas son difíciles de conllevar, sobre todo en temporada de calor, cuando sube la temperatura y no se cuenta con un sistema de enfriamiento acondicionado, pues sólo tienen un ventilador de pedestal.

Según comentaron las maestras, lo más difícil de llevar son los olores fétidos que provienen de la zona de los baños, pues se trata de una fosa séptica que con el calor libera malos olores.

Por lo anterior, las maestras hicieron un llamado a las autoridades competentes, así como a la sociedad en general para que los apoyen en la construcción y ampliación de mejores instalaciones.

El proyecto de la fundación Joshua, que tiene más de diez años desde su comienzo, ofrece una opción educativa cercana, pues varios de estos niños que viven en esta colonia no acudían a una institución educativa por la falta de transporte, así como la falta de regularización, ya que algunos de ellos no son aceptados en escuelas públicas porque no saben leer o escribir a edades en las que deberían dominar un nivel de alfabetismo básico.

Quien desee apoyar con donativos a la institución, puede hacerlo a través de la cuenta Bancomer número 0192216787, con CLABE: 012150001922167874, o visitar sus instalaciones en el Asentamiento Tarahumara Ladrillera Norte, avenida de las Industrias y Nueva vialidad norte S/N.