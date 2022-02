Ni consultas, ni medicinas en el Hosame

Chihuahua.- Usuarios del Hospital de Salud Mental (Hosame) dependiente de la Secretaría de Salud Mental, se quejaron del servicio que reciben de la institución, pues denunciaron que no les provee medicinas, ni consultas, ni siquiera recetas válidas para poder comprar el medicamento.

“Hay un desprecio del gobierno por la gente que tiene padecimientos mentales, aquí adentro ni siquiera nos quieren atender, (dicen) que no hay doctores, que no hay medicamento… ¿Y nosotros qué vamos a hacer? A toda esta gente de adentro no les importa, ni a los del gobierno, porque ellos tienen trabajo seguro y les pagan lo mismo si nos atienden o no, tenemos desde temprano aquí esperando por nada”, reclamó la señora Areli Ontiveros.

Muchas personas que acudieron desde otros municipios también denunciaron a El Diario que por presunto descontrol administrativo, les agendan las citas durante fin de semana y días festivos en los que el personal no acude, pero tampoco les avisan con tiempo del cambio de fecha para las consultas. “Tenemos que regresar mañana, imagínese, yo vengo desde Delicias, tengo que regresarme porque no tengo a nadie aquí, no conozco a nadie aquí y me tengo que regresar”, comentó la señora Elda Esmeralda Gutiérrez, quien dijo que debe gastar casi mil pesos en pasajes de camión, taxis y comida cada vez que acude con su hijo a la capital, aparte de los mil 500 pesos que cuestan los medicamentos como Alprazolam y Sertralina, entre otros.

Expiden recetas sin validez

La justificación sobre la negativa en las consultas que les dieron fue la falta de sistema; sin embargo, acusaron que por errores en los procedimientos administrativos de expedición de recetas tales como falta de sello del hospital, del Insabi o falta de llenado de número de cédulas, tampoco pueden surtirlas en farmacias comerciales.

“Tiene uno que comprar la receta de otro médico para que la surtan en la farmacia, para que no la den tenemos que pagar la consulta con un médico especialista que es más caro, sale de 800 a 900 pesos. El psiquiatra al que nosotras vamos cobra 900 pesos”, dijo la señora Laura Ortega.

Varias personas entrevistadas aseguraron que deben gastar hasta 3 mil pesos por los medicamentos que debería proveer el Hosame.

Revictimización institucional

Silvia Arrieta vive un suplicio desde hace un año, cuando el exnovio de su hija “Ana” la raptó y violentó de múltiples maneras, a tal grado de afectarla de manera permanente en sus emociones; sin embargo, ahora siente que las autoridades la han dejado sola y dijo que no encuentra mínima empatía, sino todo lo contrario, pues asegura que ahora los revictimizan.

“Mi hija fue víctima de violencia, mi hija iba a la universidad y ahora ya le afectó porque ya cumplió un año de que pasó el problema y no ha regresado a la escuela y no noto mejoría, al contrario. No me están ayudando, me están dejando sola con el problema”, externó.

Arrieta es trabajadora doméstica, su esposo es pensionado y no les alcanzan sus ingresos para comprar el medicamento de Ana, a quien define como estudiante ejemplar de derecho, que ahora no puede superar su etapa post traumática.

Por último, los quejosos dijeron que luego de solicitar y esperar por una explicación al personal directivo del hospital, la solicitud fue negada y pidieron se estableciera comunicación con los canales oficiales institucionales para recibir información.

En tanto, la vocería de la Secretaría de Salud aseguró que el problema de la falta de consultas se encuentra en proceso de ser resuelto y que durante el fin de semana no fue posible avisar a todas las personas del cierre del Hosame durante el lunes, que se tomó como día festivo.