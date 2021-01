'Ni en Navidad, ni el seis de enero recibimos nada'

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua, Chih.- Para Judith Enedina Nevárez Morales de 26 años, el fin de año e inicio no fue bueno, ya que las carencias están a la orden del día, junto con sus dos hijos y su esposo que apenas puede llevar ingreso para comer a un jacal improvisado en un terreno prestado en la colonia La Noria al sur de la ciudad.

Ella y su familia llegaron hace cinco meses de su comunidad en el municipio de Guadalupe y Calvo, sin embargo no tienen casa propia y se han quedado en este espacio ubicado en la calle Noria del Junco 7810 de la colonia antes mencionada.

El padre de sus hijos, de nueve años y seis meses labora en la construcción, sin embargo por el poco pago no han tenido oportunidad de mejorar su calidad de vida, incluso la pasada Nochebuena no fue nada agradable, ya que hubo demasiadas carencias y para los pequeños no hubo regalos de Navidad.

“No, nada, ni en Navidad ni el Día de Reyes recibimos nada. Está difícil la cosa, la verdad necesitamos mucho, todo tipo de ayuda”, comentó la mujer, quien mostró el jacal de madera, cartón, láminas, sin ventanas, puerta improvisada y sin los servicios básicos para vivir dignamente.

Aunque el Día de Reyes algunas personas acudieron a algunas partes de la ciudad a repartir juguetes o ayudas, no a todos les tocó y apenas un carrito pudo obtener uno de sus pequeños y vecinos de la familia, quienes desconocían de qué se trataba la fecha festiva.

“¿Qué son los Reyes Magos, hacen magia o cómo? Ojalá me trajeran una bicicleta, nomás eso”, dijo el niño Guadalupe Fermín, quien también dijo que quisiera una televisión para la escuela porque en las clases a distancia, debe ir a otra casa a ver si le dejan verla, no hay celular con aplicaciones para los trabajos que se envían por redes sociales más que uno convencional únicamente para llamadas.

Es por ello que su mamá proporcionó el número de teléfono 6142159604 por si alguna persona, asociación o autoridad se conmueve con la historia y ve la posibilidad de ayudar a esta familia que lo único que desea es tener una vida digna y la ilusión de los más pequeños de un regalito.