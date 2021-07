Ni hombre ni mujer, o fluir en ambos

Chihuahua, Chih.- El no binarismo es una identidad de género que rechaza los roles de género impuestos como constructo social, por lo que no se ciñen dentro de los estándares de hombre o mujer, sino que se consideran simplemente personas, más allá de su sexo biológico. En Chihuahua poco a poco crece el número de quienes se asumen como no binarias o Genderqueer, y empiezan a formar comunidad, según lo detalló Lien Eldeweiss, quien se define como tal.

“El ser no binario es como tú te identificas y sientes en cuanto a tu género. Dentro del género no binario tenemos el género fluido; una persona que puede expresarse como hombre y luego como mujer, y esto varía según el tiempo, el estado de ánimo, los sentimientos. Luego tenemos también el Gender Fuck que es mandar a la fregada al género, y dejas de representarte como hombre o mujer, y también lo que puede considerarse como andrógino. También en el no binarismo entran distintos géneros más allá del hombre o mujer.

Como ejemplo en México tenemos las muxes, en Oaxaca, que se consideran de un tercer género y esto es ancestral, una tradición que sobrevivió a la colonización. A veces podemos percibirlos como mujeres, por su vestimenta típica, pero no, al final no se identifica ni como hombre ni como mujer, esto porque pueden adaptar una expresión de género que es la vestimenta, que consideramos de mujer, pero realizan roles que consideramos de hombre”, detalló.

Lien quien adoptó incluso este nombre sin género, señaló que a nivel global cada día se visibiliza más a las personas no binarias, quienes tienen representación en actores (Ezra Miller, Sara Ramírez), músicos (Demi Lovato, Miley Cyrus), así como películas, series e incluso dibujos animados, sin embargo en Chihuahua se trata de un tema poco conocido y que se invisibiliza.

Si bien quienes son no binarios expresan su identidad de género como se sienten más cómodos, el rechazar los roles en la vestimenta o el maquillaje como exclusivo para un género, es también una de las formas que encuentran para expresarlo, lo que para Lien sin embargo forma parte de una tendencia cada día más común y que se paraleliza también con personas binarias.

“Cada quien decide cómo quiere vivir su género no binario, si una persona su forma de expresarlo es usar prendas que socialmente son consideradas femeninas o masculinas, y juntarlas se está expresando una identidad de género. Su ropa o accesorios es una forma de expresión, yo hago drag, travisto, y cuando lo hago no me hace sentir como mujer, simplemente estoy habitando mi feminidad. (…) Hay gente que se identifica como mujer u hombre, pero hemos avanzado a un punto en el que ya nos apropiamos de roles. Alguien puede ser hombre y se puede pintar las uñas, usar una falda y si se identifica como hombre, es lo que le da validez como persona, y hay que respetar eso, viene ya de cuestionarnos por qué estamos haciendo las cosas”, detalló.

En este sentido, señaló que en Chihuahua se han integrado a la comunidad Queer, donde también se encuentra la transexualidad, sin embargo conforme más personas se identifiquen como no binarias buscarán crear redes y una comunidad específica en la ciudad, ya que en su mayoría no tienen un interés por ser identificados como hombres o mujeres.

Lien señaló que en este sentido el no binarismo tampoco tiene que estar ligado a una preferencia sexual, pues una persona no binaria puede ser heterosexual u homosexual, con respecto a su sexo biológico, sin que por ello tenga que definirse de forma binaria.